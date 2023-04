I 5 vantaggi della Digital Transformation 

La digitalizzazione aiuta le aziende a muoversi verso l'innovazione in un mercato maturo e guidato dai progressi tecnologici.

La trasformazione digitale è diventata oggi giorno un imperativo per tutte le aziende – dalle più piccole fino ad arrivare alle grandi imprese – che vogliono rimanere competitive sul mercato. Sono però ancora molte le realtà imprenditoriali che sottovalutano la trasformazione digitale, rischiando di essere tagliate fuori poiché troppo lente e poco efficienti rispetto alle aziende digitalizzate.

Cos’è la Digital Transformation?

Generalmente, definiamo la trasformazione digitale come un insieme di interventi, non solo tecnologici, ma anche culturali, organizzativi, sociali, creativi e manageriali, un mix di cambiamenti che coinvolge tutte le parti del corpo organizzativo e che rendono un’azienda pronta ad affrontare le sfide del futuro.

Oltre all’inserimento di nuove tecnologie, non bisogna sottovalutare il cambiamento culturale a cui sarà sottoposta l’azienda: risulterà sfidante per il personale sostituire le pratiche aziendali di lunga data – su cui l’azienda è stata costruita – a favore di pratiche relativamente nuove che sono ancora in fase di definizione.

Ci sarà un nuovo modo di lavorare e pensare, ciò significa che tutte le aree dell’azienda devono essere coinvolte nel processo perché senza il cambiamento culturale, la trasformazione digitale non avrà successo: il cambiamento del mindset di ogni team che compone l’azienda è il fattore chiave per la vera trasformazione, così come è altrettanto fondamentale coinvolgere efficacemente anche i propri stakeholder esterni per un quadro d’azione completo e mirato.

Dunque, la trasformazione digitale non può basarsi solo sull’efficienza degli strumenti, ma deve essere guidata dalle persone che sono il cuore pulsante che può rendere un’organizzazione innovativa e predisposta al cambiamento.

In definitiva, la trasformazione digitale richiede un approccio proattivo, che accolga il cambiamento e sfrutti le nuove tecnologie per massimizzare l’efficienza e sbloccare le opportunità.

Per qualcuno si tratta di una vera e propria rivoluzione all’interno dell’azienda, e questa idea non è molto lontana dalla realtà.

I 5 vantaggi della Digital Transformation

Gli ultimi tre anni hanno visto un’accelerata della digitalizzazione senza precedenti a causa della pandemia: cambiamenti urgenti e necessari per poter continuare a svolgere attività comuni come lavoro, studio e svago. La pandemica ha innescato un processo di digitalizzazione di massa ormai inarrestabile, anche perché i benefici di questa rivoluzione sono stati evidenti nell’immediato e in tutti i settori.

La trasformazione digitale consente di rimanere agili e di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e inoltre può aiutare a creare nuovi flussi di entrate creando prodotti e servizi innovativi che sfruttano le tecnologie emergenti. Ma quali sono gli altri vantaggi?

Soddisfazione del cliente finale: l’implementazione della tecnologia, soprattutto in quei processi legati all’esperienza del cliente, contribuirà alla fidelizzazione di quest’ultimo nonché al raggiungimento di migliori tassi di soddisfazione. Un cliente felice non solo si rivolgerà di nuovo alla stessa azienda per quel particolare bene o servizio, ma parlerà anche bene della stessa al proprio network (passaparola). Risposta veloce alle richieste del mercato: grazie alle tecnologie si ha accesso a nuove opportunità che consentono di adattarsi al cambiamento più rapidamente, permettendo all’impresa di stare al passo con la concorrenza. Le aziende potranno rispondere molto più rapidamente alle richieste del mercato, con un conseguente aumento della produzione e dei profitti. Maggiore produttività dei dipendenti: con l’introduzione delle nuove tecnologie, in uno scenario ottimale ogni dipendente riesce a lavorare meglio, con un conseguente aumento della produttività; La trasformazione digitale non solo crea efficienza, ma la promuove in modo scalabile e tangibile, ad esempio eliminando i processi manuali e sfruttando le automatizzare le operazioni si traducono in tempi inferiori e minori ritardi, inoltre vi è anche un miglioramento della collaborazione grazie alle tecnologie che consentono ai team di lavorare insieme in modo più efficiente ed efficace, indipendentemente dalla posizione o dal fuso orario, grazie a strumenti digitali come le piattaforme di collaborazione basate sul cloud e le videoconferenze, i team possono collaborare ai progetti in tempo reale, con un conseguente aumento della produttività. Vantaggio competitivo : l’azienda che ha adottato la Digital Transformation si rende più moderna e rafforza la sua posizione rispetto ai concorrenti presenti sul mercato, diventandone potenzialmente leader, grazie all’agilità, che la Digital Transformation fornisce all’azienda, questa riesce ad adattarsi ai cambiamenti del mercato e a fornire valore anche a lungo termine rimanendo rilevante per il settore di riferimento. Inoltre si acquisisce la capacità di rispondere in modo rapido, accurato e proattivo alle esigenze dei clienti, alle tendenze e ai cambiamenti tecnologici. Prendere decisioni migliori e più velocemente: mettere i dati e l’analisi al centro di una strategia di trasformazione digitale consentirà alle aziende di trarre vantaggio dai big data. Oggi le aziende hanno accesso a volumi di dati inimmaginabili – ricavati maggiormente dall’Internet of Things (IoT) – e, con il giusto set di strumenti analitici, questi dati possono essere convertiti in preziose informazioni aziendali che possono essere utilizzate per prendere decisioni più informate e rapide.

In conclusione, analizzando lo scenario odierno possiamo affermare che viviamo in un mondo digitale, globale e iperconnesso, caratterizzato da un cambiamento costante a livello sociale e tecnologico con un continuo emergere di nuovi attori nel mercato e la connettività sempre presente, che esercitano una grande influenza.

È passato più di un decennio da quando è stato coniato il termine “trasformazione digitale” e oggi il ritmo del cambiamento è accelerato e le aziende devono adottare nuove tecnologie per lanciare nuovi prodotti e aumentare la domanda del mercato.

I vantaggi della trasformazione digitale sono numerosi: consente tempi di risposta più rapidi e un processo decisionale più accurato; crea una produzione più efficiente in modo economicamente vantaggioso; crea nuovo valore attraverso l’uso di tecnologie nuove ed emergenti. Ma il vantaggio più grande è il potenziale di crescita.

La digitalizzazione può aiutare le aziende a diventare più agili e a muoversi verso l’innovazione, anche in un mercato maturo. La trasformazione digitale non è più un’opzione ma è necessaria per uscire dalla zona di comfort, reinventarsi e competere in un mondo guidato dai progressi tecnologici.