In collaborazione con

Ottenere pagamenti regolari è il primo step per ridurre il rischio di crisi: un valido aiuto arriva dal mondo Fintech e dalle soluzioni digitali a supporto della liquidità.

Per le imprese evitare le insolvenze e ottenere pagamenti regolari è il punto di partenza per scongiurare carenze di liquidità e ridurre il rischio di crisi. Incassare le fatture in ritardo o non riuscire a riscuotere le somme da parte dei clienti, infatti, sono inconvenienti che a lungo andare rischiano di compromettere la sopravvivenza stessa dell’azienda.

Limitare le insolvenze e farsi pagare con puntualità permette a ciascuna impresa di portare avanti e far crescere il business, sia affrontando le spese ordinarie sia promuovendo nuovi investimenti.

In Italia, in particolare, il ritardo dei pagamenti B2B rappresenta una delle principali criticità per il mondo imprenditoriale anche a causa degli effetti negativi della guerra in Ucraina e della crescente inflazione che si ripercuotono negativamente sui flussi di cassa.

Secondo i dati dello Studio Pagamenti realizzato da CRIBIS e aggiornato al 30 giugno 2022, ad esempio, ritardi di pagamento anche gravi riguardano alcuni comparti come l’agricoltura e il commercio al dettaglio, che risentendo dell’aumento del prezzo delle materie prime si caratterizzano per la più bassa concentrazione di pagamenti puntuali.

Fintech e Invoice Trading a supporto della liquidità

Un ruolo determinante per monitorare i flussi di cassa e ottenere una visione sempre precisa e aggiornata delle entrate e uscite aziendali è svolto dal Fintech, acronimo di Financial Technology: un ecosistema di servizi finanziari messi a disposizione attraverso tecnologie avanzate che rappresentano un valido canale alternativo alla finanza tradizionale.

Anche affidarsi a software informatici completi, flessibili e sicuri rappresenta una scelta vincente per monitorare in ogni momento lo stato di salute dell’azienda, così come cogliere le opportunità garantite dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale e le attività di analisi predittiva che sfruttano l’immenso patrimonio dei Big Data.

Tra le numerose soluzioni Fintech, inoltre, l’Invoice Trading è in grado di migliorare il cash flow in tempi rapidi e senza sottostare ai tempi di attesa standard per il saldo della fattura. Consiste nella cessione di una fattura commerciale emessa da un’azienda e intestata a un cliente a un investitore istituzionale, che la acquisisce su una piattaforma digitale anticipando l’importo dichiarato nei documenti ceduti.

Come prevenire la crisi d’impresa

La mancanza di un solido fondamento economico e di un controllo di gestione efficace espone maggiormente le imprese al rischio di crisi, rendendo indispensabile il ricorso a strumenti e soluzioni ad hoc per individuare alcuni segnali precoci:

v alore del patrimonio netto , la differenza tra attivo e passivo che indica quanto rimane all’azienda una volta che ha saldato i propri debiti verso fornitori, finanziatori, fisco e dipendenti;

, la differenza tra attivo e passivo che indica quanto rimane all’azienda una volta che ha saldato i propri debiti verso fornitori, finanziatori, fisco e dipendenti; DSCR (Debt Service Coverage Ratio), l’indice di sostenibilità del debito che misura la capacità dell’impresa di ripagare i debiti finanziari in scadenza in relazione ai flussi di cassa previsti nei 12 mesi successivi;

(Debt Service Coverage Ratio), l’indice di sostenibilità del debito che misura la capacità dell’impresa di ripagare i debiti finanziari in scadenza in relazione ai flussi di cassa previsti nei 12 mesi successivi; l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più̀ di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

che siano scadute da più̀ di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; l’esistenza di ritardi per versamenti di contributi previdenziali (INPS); debiti per premi assicurativi; debiti iva (AdE); crediti affidati per la riscossione (AdE-Riscossione).

TeamSystem: soluzioni per il controllo di gestione

Da sempre al fianco delle imprese e dei professionisti, TeamSystem mette a disposizione software gestionali e applicazioni specifiche per agevolare il controllo di gestione e offrire supporto quotidiano per monitorare il budget e verificare lo stato di salute del business.

Incassa Subito

Incassa Subito è il servizio di Invoice Trading offerto da TeamSystem per incassare le fatture commerciali in anticipo e ottenere liquidità immediata.

Una soluzione Fintech evoluta, 100% digitale e integrata con i gestionali TeamSystem per consentire alle imprese che utilizzano i servizi di fatturazione TeamSystem o delle società del gruppo (Fatture in Cloud e Danea Easyfatt) di incassare in anticipo fino al 90% dell’importo delle fatture, e la parte rimanente al saldo del debitore ceduto, al netto di un costo finanziario.

Con Incassa Subito, infatti, è possibile velocizzare l’incasso delle fatture non scadute proponendole in cessione direttamente dal sistema gestionale, ottenendo liquidità in massimo 48 ore e sostenendo solo i costi relativi alla transazione.

Qui di seguito una panoramica delle funzionalità e dei vantaggi:

acconto sino al 90% dell’importo della fattura in 48h;

cessione a titolo definitivo del credito, senza dover fornire alcuna garanzia personale o reale e senza dover rispondere di eventuali inadempienze da parte del debitore;

nessun costo di ingresso o canone di abbonamento;

nessuna segnalazione in Centrale Rischi;

libera scelta di quali e quante fatture cedere, senza volumi minimi o vincoli di cessione dell’intero fatturato verso un determinato debitore;

accesso semplice direttamente dal gestionale TeamSystem, in maniera digitale e sicura.

Per accedere al servizio Incassa Subito sono richiesti alcuni requisiti minimi: possono proporre in cessione le Società di Persone o di Capitali con un fatturato annuo pari ad almeno 250.000 €; l’importo minimo delle fatture cedute deve essere pari ad almeno 1.000 €; i destinatari delle fatture devono essere emesse verso Società di Capitali con fatturato annuo almeno pari a 1.000.000 €.

Enterprise Budget e Controllo di Gestione

Con TeamSystem Budget e Controllo di Gestione è il modulo del sistema modulare TeamSystem Enterprise che consente di monitorare l’intera attività aziendale attribuendo costi e ricavi a una specifica area organizzativa, progettando nuove azioni di business e seguendo la loro evoluzione nel tempo anche anticipando eventuali criticità.

Le funzioni principali comprendono:

budget contabili e determinazione degli scostamenti;

riclassificazione di bilancio configurabile da parte dell’utente;

analisi di cash flow;

scadenzario clienti / fornitori.

I vantaggi spaziano dalla possibilità di raccogliere ed elaborare i dati numerici relativi ai costi e ai ricavi dei singoli comparti al sistema di reporting dettagliato, dalla proposta di correttivi al monitoraggio dello stato della redditività dei diversi ambiti attraverso dashboard sintetiche prodotte dalla Business intelligence.

Check Up Impresa

Check Up Impresa è la soluzione in Cloud sviluppata da TeamSystem e dalla agenzia di rating Modefinance per rilevare costantemente lo stato di salute del business, adempiendo alla normativa sulla Crisi d’Impresa.

È un software per il monitoraggio delle performance accessibile da qualunque posizione, utilizzabile sia in autonomia sia integrandolo ai gestionali di TeamSystem. Le principali funzionalità di comprendono:

Bilanci e tesoreria , per caricare i bilanci dalla Camera di Commercio, dai gestionali TeamSystem o da template Excel e XBRL e visualizzare automaticamente i flussi di cassa;

, per caricare i bilanci dalla Camera di Commercio, dai gestionali TeamSystem o da template Excel e XBRL e visualizzare automaticamente i flussi di cassa; Rating MORE , per calcolare il merito creditizio, verificare la probabilità di default, effettuare analisi di bilancio e realizzare benchmark settoriali;

, per calcolare il merito creditizio, verificare la probabilità di default, effettuare analisi di bilancio e realizzare benchmark settoriali; Analisi di crisi d’impresa , per definire gli indici e gli altri indicatori di crisi previsti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

, per definire gli indici e gli altri indicatori di crisi previsti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Analisi Centrale Rischi , per visualizzare il report di Centrale Rischi della Banca d’Italia ed analizzare le eventuali contestazioni, tensioni finanziarie e rischi;

, per visualizzare il report di Centrale Rischi della Banca d’Italia ed analizzare le eventuali contestazioni, tensioni finanziarie e rischi; Rating MCC , per verificare rapidamente i requisiti per l’accesso ai finanziamenti del Fondo Garanzia, grazie al calcolo del rating Mediocredito Centrale;

, per verificare rapidamente i requisiti per l’accesso ai finanziamenti del Fondo Garanzia, grazie al calcolo del rating Mediocredito Centrale; Approvazione e Report, per la produzione di relazioni personalizzate in Pdf procedendo con l’invio dei fascicoli ai soggetti interessati.

=> Scarica il White Paper TeamSystem

dedicato agli strumenti per gestire le crisi di liquidità