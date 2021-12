Qonto: pagamento F24 online facile e veloce, anche via App

In collaborazione con

Pagare tutti gli F24 online in modo rapido e sicuro: nuova funzionalità lanciata da Qonto per semplificare la quotidianità finanziaria di PMI e professionisti.

Semplificare la gestione contabile quotidiana in ambito business significa poter accedere facilmente a metodi di pagamento digitali, sicuri e veloci, anche per quanto riguarda il versamento di tutti i principali tributi con F24.

Componenti fondamentali della quotidianità finanziaria di qualsiasi azienda o attività professionale, gli F24 sono modelli di pagamento unificato che permettono di adempiere agli obblighi fiscali attraverso un’unica operazione. Rispondendo alla crescente richiesta di digitalizzazione condivisa dalle imprese e dai professionisti, Qonto ha lanciato un servizio pratico e intuitivo per consentire il pagamento degli F24 in modalità home banking, semplicemente accedendo alla App Qonto da computer.

La fintech, infatti, è stata la prima in Italia a lanciare una nuova funzionalità per pagare gli F24 dal proprio conto online, una soluzione veloce e intuitiva che replica il modello cartaceo semplificando notevolmente la gestione di tasse, tributi e contributi.

F24 in home banking: vantaggi e funzionalità

Il servizio di pagamento degli F24 offerto da Qonto permette alle PMI e ai professionisti di sostituire interamente il conto corrente tradizionale, gestendo la quotidianità finanziaria in autonomia e beneficiando di velocità, sicurezza e trasparenza.

Aprendo il conto business online Qonto è possibile selezionare la tariffa più adatta alle proprie esigenze, ogni piano include la funzione di pagamento degli F24, con la possibilità di compilare e inviare i modelli senza alcun costo aggiuntivo.

Il servizio introdotto da Qonto è disponibile per il modello F24 ordinario, valido per il pagamento della maggior parte dei tributi, oltre che per i modelli semplificato e precompilato, se ricondotti a quello ordinario. Una delle principali novità del servizio di pagamento degli F24 sull’app Qonto, inoltre, riguarda la possibilità di effettuare il pagamento sia degli F24 a debito che di quelli a credito, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Qui di seguito una sintesi delle principali funzionalità:

user experience fluida grazie a un'interfaccia intuitiva che ricalca il modello F24 cartaceo, in modo da rendere immediata la compilazione di tutti i campi;

possibilità di correggere eventuali errori segnalati da Qonto in pochi click;

possibilità di far compilare gli F24 al tuo commercialista direttamente su Qonto, creando per lui un accesso in sola lettura;

accesso alla lista completa e ai dettagli di tutti i pagamenti F24 effettuati e delle relative quietanze, senza la necessità di consultare il cassetto fiscale sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

L’offerta Qonto: conto business 100% online

Poter pagare online gli F24 rappresenta un valore aggiunto dell’offerta Qonto dedicata al mondo delle imprese e dei professionisti, focalizzata sulla possibilità di aprire un conto business 100% online che può sostituire totalmente il conto corrente tradizionale.

Siamo la prima fintech di sempre ad introdurre questa funzionalità – importantissima per il mercato italiano – grazie alla quale siamo ora in grado di servire a 360 gradi le imprese e i professionisti italiani, che adesso infatti potranno scegliere Qonto come conto business unico per la gestione della propria attività, potendo di fatto scegliere di sostituire con Qonto altri conti correnti aziendali aperti presso banche tradizionali – commenta Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto Italia.

Nei primi 3 mesi dal lancio di questa feature, le transazioni di pagamenti F24 con Qonto hanno raggiunto un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro.

