CRM in Cloud per PMI: webinar gratuito il 15 ottobre

Appuntamento il 15 ottobre alle 11:00 su PMI.it per seguire il webinar gratuito sulle applicazioni pratiche del CRM in Cloud nelle PMI: iscrizione online.

I vantaggi del CRM in Cloud per le PMI: applicazioni pratiche 6 Ottobre 2021 TeamSystem in collaborazione con PMI.it propone il 15 ottobre dalle ore 11:00 alle ore 12:00 il primo di una serie di eventi formativi rivolti al mondo delle aziende: si tratta del webinar gratuito dal titolo I vantaggi del CRM in Cloud per le PMI: applicazioni pratiche.

Obiettivo del mini-corso è quello di spiegare il CRM come tecnologia ma anche come strategia di business, facendo luce sull’utilizzo concreto del software come risorsa per la digitalizzazione dell’impresa e sui vantaggi nelle attività di collaborazione e gestione centralizzata delle attività, commerciali e non solo. Tenuto da docenti ed esperti di settore, il webinar permetterà di acquisire conoscenze e informazioni pratiche per l’adozione in azienda di una soluzione CRM in Cloud.

=> Iscriviti al webinar gratuito sul CRM in Cloud per le PMI

Webinar su CRM in Cloud: i temi trattati

Il CRM in Cloud come soluzione strategica per le aziende;

L’importanza della conoscenza del cliente per gestire le relazioni, per il Marketing, per migliorare la Costumer Care/Service;

La capacità di accedere a un dato uniforme condivisibile all’interno dell’azienda;

In ambito Marketing e Vendite il CRM permette l’invio di comunicazioni massive ma personalizzate, conformi alla GDPR, beneficiando di workflow automatizzati;

Attività di planning, vale a dire la programmazione di appuntamenti e attività, sia rivolte al cliente sia per la gestione del team, anche in Smart Working;

Produttività, attraverso analisi in tempo reale di opportunità e risultati e Sales Intelligence (utilizzo dei dati per ottenere informazioni mirate e per attuare strategie di business vincenti).

Programma e interventi

Introduzione e moderazione a cura della Redazione di PMI.it, con analisi di scenario e quadro delle agevolazioni per la trasformazione digitale delle imprese.

Intervento di Laura Giacometti, CRM Advisor, con l’analisi delle tematiche indicate sopra.

Intervento di Stefano Straus, Head of CRM presso TeamSystem, con casi pratici d’uso degli strumenti in azienda.

Sessione Q&A, con spazio finale dedicato alle domande dei partecipanti.