Focus sul CRM in Cloud come tecnologia innovativa e strategia di business: potenzialità e applicazioni nel webinar promosso da PMI.it e TeamSystem.

Mettere il cliente al centro è la strategia più efficace per favorire la crescita del business, in ogni settore produttivo. Significa principalmente gestire in modo ottimale tutte le relazioni con la clientela, dal primo contatto fino al post-vendita, cercando di creare una solida rete di informazioni che rappresentano un patrimonio inestimabile per ogni azienda.

Il CRM, acronimo di Customer Relationship Management, è proprio il complesso sistema di strategie e iniziative mirate a gestire le interazioni con i clienti, basato su una piattaforma a cui fanno capo tutte le tecniche di gestione di acquirenti e consumatori, compresa l’intera rete di vendita e le azioni di Marketing.

Oggi anche la gestione dei rapporti commerciali si inserisce nel vasto processo di trasformazione digitale che coinvolge il mondo delle imprese, che vede nella tecnologia Cloud uno dei pilastri principali. La possibilità di utilizzare un software CRM da qualsiasi luogo, accedendo al programma attraverso una semplice connessione Internet, rappresenta una concreta opportunità di innovazione. A beneficiarne sono soprattutto le piccole e medie imprese, sempre più consapevoli di tutte le potenzialità offerte da un gestionale Cloud based.

Rispondendo alle esigenze delle PMI che necessitano di una soluzione semplice e veloce per rendere agili tutte le fasi del ciclo di vendita, TeamSystem ha creato la soluzione CRM in Cloud che consente di avere a disposizione uno strumento efficace, pronto da subito e totalmente configurabile.

Webinar formativo in tema CRM in Cloud

Da sempre impegnato nell’erogazione di servizi formativi, TeamSystem collabora con PMI.it alla realizzazione di un webinar formativo dal titolo “I vantaggi del CRM in Cloud per le PMI: applicazioni pratiche”, che focalizza l’attenzione sulle soluzioni in Cloud viste come risorsa fondamentale per la digitalizzazione dell’impresa.

Il seminario online, totalmente gratuito e in programma per il 15 ottobre dalle ore 11:00 alle ore 11:45, sarà il primo di una serie di eventi formativi rivolti al mondo delle aziende. Obiettivo del corso è presentare il CRM sia come tecnologia sia come strategia di business, facendo luce sull’utilizzo pratico del software e sui vantaggi che possono derivarne, in termini di collaborazione, gestione centralizzata delle attività commerciali e non solo. Il webinar verterà su una rosa di specifiche tematiche:

Il CRM in Cloud come soluzione strategica per le aziende;

per le aziende; L’importanza della conoscenza del cliente per gestire le relazioni, per il Marketing, per migliorare la Costumer Care/Service;

per gestire le relazioni, per il Marketing, per migliorare la Costumer Care/Service; La capacità di accedere a un dato uniforme condivisibile all’interno dell’azienda;

condivisibile all’interno dell’azienda; In ambito Marketing e Vendite il CRM permette l’invio di comunicazioni massive ma personalizzate, conformi alla GDPR, beneficiando di workflow automatizzati;

il CRM permette l’invio di comunicazioni massive ma personalizzate, conformi alla GDPR, beneficiando di workflow automatizzati; Attività di planning , vale a dire la programmazione di appuntamenti e attività, sia rivolte al cliente sia per la gestione del team, anche in Smart Working;

, vale a dire la programmazione di appuntamenti e attività, sia rivolte al cliente sia per la gestione del team, anche in Smart Working; Produttività, attraverso analisi in tempo reale di opportunità e risultati e Sales Intelligence (utilizzo dei dati per ottenere informazioni mirate e per attuare strategie di business vincenti).

Programma dell’evento e interventi previsti

La partecipazione al webinar, tenuto da docenti ed esperti qualificati, consentirà di acquisire informazioni e conoscenze legate all’implementazione in azienda di una soluzione CRM in Cloud, uno step fondamentale per avviare un percorso di innovazione tecnologica basata sulla valorizzazione dei dati del cliente.

L’evento avrà una durata pari a 45 minuti e sarà strutturato in questo modo:

introduzione iniziale curata dalla redazione di PMI.it, incentrata sull’analisi dello scenario legato alla trasformazione digitale e alle relative agevolazioni per l’acquisto di soluzioni informatiche ad hoc;

iniziale curata dalla redazione di PMI.it, incentrata sull’analisi dello scenario legato alla trasformazione digitale e alle relative per l’acquisto di soluzioni informatiche ad hoc; intervento di Laura Giacometti , CRM Advisor;

, CRM Advisor; intervento di Stefano Straus , Head of CRM presso TeamSystem;

, Head of CRM presso TeamSystem; spazio finale dedicato alle domande dei partecipanti.

