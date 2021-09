Amazon Warehouse: le migliori stampanti a prezzi ribassati

Le migliori stampanti Epson e HP in offerta su Amazon Warehouse, la piattaforma dedicata all’usato di qualità.

L’acquisto di un prodotto usato consente di risparmiare notevolmente sulla spesa, tuttavia, a frenare l’entusiasmo è il rischio di andare incontro a un pessimo affare. Amazon Warehouse va incontro alle esigenze di coloro che cercano le migliori offerte sui prodotti di seconda mano, senza rinunciare a tutte le garanzie messe a disposizione dal colosso dell’e-commerce.

Amazon ha infatti dedicato una sezione ad hoc della piattaforma proprio alle promozioni sull’usato e sui prodotti con confezione aperta, disponibili a prezzi molto competitivi. Dall’elettronica ai prodotti per l’ufficio, la gamma è molto vasta e ciascun prodotto viene controllato e testato prima di essere messo in vendita, per offrire un servizio ottimale al consumatore. Amazon Warehouse, inoltre, beneficia di tutti i vantaggi Amazon per quanto concerne spedizioni, assistenza clienti e diritto di reso.

Nella categoria relativa all’elettronica per l’ufficio, ad esempio, sono comprese numerose stampanti acquistabili a prezzi ribassati.

Stampanti usate in offerta

Stampante multifunzione HP Laser serie 137fnw Stampa in modalità monocromatica e fronte/retro, effettua scansioni, fax e fotocopie. Compra su Amazon La stampante multifunzione HP Laser serie 137fnw stampa in modalità monocromatica e fronte/retro. Effettua scansioni, fax e fotocopie. È dotata di un sistema di sicurezza dinamica e progettata esclusivamente per l’uso con cartucce che impiegano un chip HP originale. Corredata di caricatore di carta frontale, vanta una capacità fino a 150 fogli, con adattatori interni per formati da 10 x 15 cm a A4. La tecnologia ReCP (Rendering Engine for Clean Page) ottimizza la qualità delle stampe, grazie all’elevata risoluzione e ai toner a polimeri, aumentando la nitidezza di immagini e del testo. Misura 35.96 x 40.6 x 30.87 cm, con un peso di 8.5 Kg.

Stampante Epson EcoTank ET-2720 Stampante Inkjet 3-in-1 con un innovativo sistema di ricarica dell'inchiostro. Compra su Amazon Stampante Epson EcoTank ET-2720 Inkjet 3-in-1, con display LCD da 3.7 cm. Permette di stampare senza usare le cartucce, grazie ai serbatoi di inchiostro ricaricabili (vengono forniti con un quantitativo di inchiostro equivalente a 88 cartucce). Permette di risparmiare in media il 90% sul costo dell'inchiostro, infatti con un set di inchiostri è possibile stampare fino 4.500 pagine in bianco e nero e fino 7.500 a colori. I comandi di stampa possono essere inviati da cellulare, tablet e laptop, inviando i documenti tramite Wi-Fi e Wi-Fi Direct con l'app Epson iPrint.

Stampante HP 4ZB94A Color Laser Stampante HP Laserjet a colori per la stampa in formato A4, la più piccola della sua categoria. Compra su Amazon Stampante HP Laserjet a colori per la stampa in formato A4, la più piccola della sua categoria. Il toner originale garantisce neri nitidi e colori brillanti. Velocità fino a 18/4 ppm (B/N e colori), connettività USB High Speed 2.0, stampa in rete wireless/Ethernet (solo 150nw). La confezione comprende toner per la stampa di 700/500 pagine iniziali (B/N e colori). Stampa anche da mobile con l'applicazione HP Smart (solo 150nw). Design compatto in soli 211 x 382 x 309 mm.

Stampante HP Envy Photo 7830 Stampante fotografica multifunzione HP Envy Photo 7830 di qualità professionale, per la stampa in formato A4. Compra su Amazon Stampante fotografica multifunzione HP Envy Photo 7830 di qualità professionale, per la stampa in formato A4. Stampa, scansiona e copia velocemente e in modo automatico. Altre caratteristiche: touchscreen, risoluzione di copia 600 x 600 DPI, numero massimo di copie (50 copie), invio di fax ritardato. Il servizio di HP Instant Ink, infine, consente di risparmiare fino al 70% sull'inchiostro. Quando le cartucce stanno per esaurirsi, sarà la stampante a ordinarle e queste verranno consegnate direttamente a casa.

Controllo qualità e garanzie

Amazon sottopone tutti i prodotti a rigidi controlli di qualità prima di essere messi in vendita, in modo tale da testare il funzionamento, l’integrità e le condizioni fisiche generali. Ciascun articolo usato viene classificato in base a quattro criteri base:

come nuovo : condizioni perfette ma alcuni danni relativi all’imballaggio;

: condizioni perfette ma alcuni danni relativi all’imballaggio; ottime condizioni ; ottime condizioni grazie a un utilizzo limitato, con possibili difetti estetici di lieve entità;

; ottime condizioni grazie a un utilizzo limitato, con possibili difetti estetici di lieve entità; buone condizioni : le funzionalità sono integre nonostante un utilizzo moderato, mentre sono possibili danni alla confezione esterna;

: le funzionalità sono integre nonostante un utilizzo moderato, mentre sono possibili danni alla confezione esterna; accettabile: possono esserci evidenti segni di usura, che tuttavia non compromettono le principali funzionalità del prodotto.

I prodotti Amazon Warehouse sono coperti da garanzia legale per dodici mesi. Oltre tale periodo, Amazon mette comunque a disposizione un servizio di riparazione ad hoc. Per tutto il mese di settembre, inoltre, acquistare su Amazon Warehouse consente l’accesso a un ulteriore sconto del 30%.

Articolo sponsorizzato