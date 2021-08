Carta per stampante: tipologie, prezzi e offerte online

Ogni tipo di carta per la stampa si adatta a un uso specifico: scegliere quella giusta può fare la differenza in termini di qualità e risparmio.

La carta usata per stampare e fotocopiare non è tutta uguale. Ogni tipologia si adatta a un uso specifico e scegliere quella giusta può fare la differenza in termini di qualità e risparmio economico. Per ottimizzare gli acquisti della carta per stampante è fondamentale conoscerne le caratteristiche e informarsi sulle differenze, evitando ogni spreco e ottenendo sempre una resa ottimale.

Una prima differenziazione si basa sul formato della carta: il più comune è quello A4, vale a dire 210 x 297 mm, dimensioni standard che si adattano a qualsiasi tipo di stampante. Il formato A3, invece, è grande esattamente il doppio del precedente e misura 420 x 297 mm. Altri parametri da valutare in fase di acquisto sono la grammatura e lo spessore, ma anche la presenza di rivestimenti e patinature che indirizzano verso un uso editoriale o fotografico professionale.

Carta uso mano: tipologie e differenze

Con la dicitura “carta uso mano”, inoltre, ci si riferisce alla comune carta per fotocopie da ufficio, con grammatura solitamente compresa tra i 70 e gli 80 g/m2. Esistono alcune tipologie specifiche di carta uso mano, da tenere in considerazione a seconda della finalità d’uso:

Tipo A : carta di qualità massima, caratterizzata da un punto di bianco elevato e adatta per stampanti laser, a getto di inchiostro e per qualsiasi fotocopiatrice. Come punto di bianco si intende il livello di brillantezza del foglio;

: carta di qualità massima, caratterizzata da un punto di bianco elevato e adatta per stampanti laser, a getto di inchiostro e per qualsiasi fotocopiatrice. Come punto di bianco si intende il livello di brillantezza del foglio; Tipo B : carta di alta qualità che può essere usata con ogni tipo di stampante e fotocopiatrice, generalmente caratterizzata da un buon rapporto qualità-prezzo;

: carta di alta qualità che può essere usata con ogni tipo di stampante e fotocopiatrice, generalmente caratterizzata da un buon rapporto qualità-prezzo; Tipo C : carta economica e adatta soprattutto per la stampa in bianco e nero e per situazioni non formali;

: carta economica e adatta soprattutto per la stampa in bianco e nero e per situazioni non formali; Carta riciclata: viene prodotta utilizzando come materia prima la carta da macero, di qualità certamente inferiore rispetto alle altre tipologie ma in grado di limitare l’impatto ambientale e favorire la sostenibilità.

