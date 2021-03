Industria 4.0, nuova piattaforma di ricerca applicata

Una nuova piattaforma di ricerca applicata unisce Robotica, Smart Manufacturing, IoT e AI per favorire la digitalizzazione delle imprese.

Una nuova piattaforma di ricerca applicata sui servizi per la Robotica, Smart Manufacturing, IoT e Intelligenza Artificiale, a disposizione delle imprese che vogliono investire in progetti di digitalizzazione. Un risultato che si deve alla partnership tra Var Group (operatore di servizi e soluzioni ICT per imprese) e il centro di competenza Artes 4.0, riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L’accordo consentirà alle aziende di accedere a un ecosistema di innovazione integrata grazie anche alla collaborazione con Amazon Web Services (AWS), che mette a disposizione la Regione AWS Europe (Milano) come infrastruttura Cloud in Italia. Sono piattaforme di analisi avanzata che mettono le imprese nelle condizioni di adottare sistemi IoT con un approccio predittivo alla manutenzione e al miglioramento della qualità.

L’intesa, inoltre, permetterà di sviluppare progetti inerenti all’efficienza dei processi produttivi, al fine di sostenere l’ecosostenibilità operativa e la sicurezza delle persone, attraverso l’utilizzo di sistemi robotizzati evoluti.

In un contesto globale sempre più complesso, la digitalizzazione diventa centrale grazie alla sua capacità di connettere aziende, processi e persone e preservare l’eccellenza del Made in Italy.

Var Group riunisce le proprie competenze in ambito Industria 4.0 e IoT nella linea di business Digital Industries che da anni opera per realizzare progetti di Smart Manufacturing e dà vita a nuove sinergie nel segno della digitalizzazione più evoluta – ha spiegato Fabio Massimo Marchetti, Head of Digital Industries Var Group.