Roma In Food: artigiani del cibo in vetrina

Come aderire al progetto Roma In Food realizzato da CNA di Roma, Agrocamera e SpedireRoma per valorizzare i prodotti locali e potenziare le vendite.

Un marketplace dedicato all’artigianato romano del cibo di qualità dove far conoscere i prodotti al pubblico locale e internazionale, promuovendo le vendite e valorizzando il Made in Italy agroalimentare. Questo è, in sintesi, il progetto Roma In Food avviato nel 2019 da CNA Roma in collaborazione con Agrocamera e SpedireRoma. => Imprese Roma: incassi in calo e ristori insufficienti Il portale permette di reperire informazioni sulle imprese artigiane, sui luoghi di produzione e sulle specificità dei prodotti proposti. Gli artigiani aderenti possono beneficiare di una serie di vantaggi: una vetrina esclusiva (un marketplace con comunicazione dedicata e coerente, oltre a una pagina negozio con catalogo di prodotti illimitato con gestione facile e intuitiva);

una logistica affidabile (Spediroma al servizio delle imprese del territorio);

un partner tecnologico (Quik Agency, una digital company che assiste nella digitalizzazione dell’attività attraverso sviluppo di strategie di marketing);

Per aderire al progetto è sufficiente contattare CNA Roma attraverso la form apposita.