Imprese Roma: incassi in calo e ristori insufficienti

Rapporto INAIL sui contagi da Covid in ambito lavorativo, con la mappa regionale e le professioni più colpite durante la seconda ondata della pandemia.

Dalla Regione Lombardia nuove risorse per la sostituzione di veicoli e caldaie inquinanti e per l’installazione di colonnine ricarica.

Il bando della Camera di Commercio di Roma per sostenere il livello occupazionale e l’acquisizione di nuove competenze nelle imprese.

Progetto della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per sostenere le MPMI che desiderano sviluppare il proprio business in ambito digitale.

Rinnovabili: impianti in grid parity in Lazio

Al via in Lazio i cantieri di nuovi impianti fotovoltaici in grid parity: 87 MW di capacità e oltre 120 nuovi occupati.