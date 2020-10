Amazon: nuovo hub e opportunità di lavoro in Lazio

È attivo in nuovo centro logistico Amazon nel territorio della città metropolitana di Roma: 500 posti di lavoro in tre anni.

È ufficialmente attivo il centro logistico Amazon di Colleferro, nella città metropolitana di Roma, che rappresenta il sesto hub aperto dal gruppo in Italia oltre a Castel San Giovanni (PC), Passo Corese (RI), Vercelli, Torrazza Piemonte (TO) e Castelguglielmo-San Bellino (RO) inaugurato lo scorso 21 settembre.

All’interno del nuovo centro di distribuzione, Amazon creerà 500 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura. L’estensione della rete logistica permetterà di ampliare l’offerta di prodotti e offrire supporto alle PMI che vendono su Amazon e si appoggiano al servizio “Logistica di Amazon”.

L’apertura di questo nuovo centro logistico di Amazon conferma il Lazio come polo competitivo per le aziende e per lo sviluppo. La Regione è impegnata con programmi specifici per riaccendere i motori del sistema economico e per attrarre nuove imprese che portano lavoro e nuove opportunità di crescita nei nostri territori” – ha dichiarato Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione Lazio.

Solo nei centri logistici del Lazio, Amazon ha creato oltre 1400 posti di lavoro a tempo indeterminato, offrendo ai dipendenti opportunità innovative come il programma Career Choice, che copre per quattro anni fino al 95% dei costi della retta e dei libri per corsi di formazione scelti dal personale. Dal suo arrivo in Italia nel 2010, infine, il gruppo ha investito oltre 5,8 miliardi di euro raggiungendo un totale di oltre 8500 dipendenti impiegati in oltre 25 siti in tutto il Paese.