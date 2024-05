Annunci lavoro: 4mila assunzioni in Poste

Poste Italiane assume portalettere e addetti di produzione: quasi 4mila i contratti a tempo determinato previsti da maggio a ottobre.

Sono quasi 4mila le nuove posizioni di lavoro aperte in Poste Italiane per i prossimi mesi, finalizzate sia a soddisfare le esigenze del periodo estivo sia a coprire i periodi di ferie del personale e i pensionamenti.

Poste pianifica assunzioni con contratti a tempo determinato da maggio a ottobre 2024, inserendo complessivamente 3.832 risorse da impiegare per il servizio di recapito e smistamento della corrispondenza.

Precisamente, 3.238 portalettere e 594 addetti di produzione negli stabilimenti e nei centri postali.

L’azienda, che prevede di avviare selezioni più volte durante l’anno, ha promosso recentemente un piano di esodo incentivato per agevolare il turn over del personale e favorire nuovi inserimenti, coinvolgendo circa 3.900 lavoratori che prevedono di andare in pensione entro il 31 dicembre 2025.