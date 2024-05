Annunci lavoro: ecco le grandi aziende che assumono subito

Il mercato occupazionale è in ripresa e non mancano le offerte di lavoro promosse dalle grandi aziende che operano sul territorio nazionale.

Da ENEL ad Amazon, passando per alcuni dei principali gruppi bancari e altri grandi marchi operativo sul territorio nazionale: si allunga la lista delle aziende che hanno in programma di assumere personale, impegnate in vaste campagne di reclutamento finalizzate all’inserimento di numerose figure professionali.

Il mercato occupazionale è in crescita e dunque non mancano le offerte di lavoro promosse dai grandi gruppi aziendali.

ENEL, ad esempio, ha in programma di assumere 2mila risorse nel biennio 2024-2026, come annunciato in seguito all’accordo raggiunto con i sindacati e al fine di supportare l’implementazione del nuovo Piano Strategico.

Credem Banca, invece, ha in programma di assumere 300 nuove risorse su tutto il territorio nazionale tra laureati, che diplomati, mentre BNL BNP Paribas ha annunciato il varo del piano di ricambio generazionale che porterà a circa mille uscite volontarie, a fronte delle quali potranno essere attivate oltre 750 assunzioni di giovani entro il prossimo biennio.

Per rendere pienamente operativo il nuovo polo di Jesi che diventerà operativo a partire dalla seconda metà del 2025, inoltre, Amazon prevede di mettere a disposizione mille posti di lavoro.

Nuove opportunità professionali arrivano anche da Kuehne+Nagel, operativa nel ramo dei trasporti, che cerca 700 persone da assumere nel nuovo centro logistico Adidas di Mantova.

Sono 70, infine, le figure ricercate dal Gruppo Sailpost che opera nel settore postale, alla ricerca di commerciali, operatori di monitoraggio ma anche risorse da inserire nel comparto IT come sviluppatori software, tecnici per la sicurezza informatica e data scientist.