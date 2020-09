PayPal Business Debit Mastercard anche in Italia

Una carta per tutte le spese aziendali senza costi né commissioni, che permette il prelievo dal saldo PayPal agli sportelli e l'accesso rapido al conto.

Da luglio bonus sui pagamenti digitali 18 Giugno 2020 Disponibile anche in Italia la carta di debito PayPal Business Debit Mastercard: i clienti business di PayPal, quindi, ora potranno utilizzare il credito del proprio conto in oltre 50 milioni di punti di accettazione Mastercard in tutto il mondo.

Pensata per le piccole imprese, garantisce un cashback dello 0,5% in contanti su tutti gli acquisti idonei (con accredito settimanale sul conto PayPal Business) non ha costi mensili né tariffa di cambio valuta estera (nessun canone e nessuna commissione sulle transazioni internazionali per acquisti online o di persona).

In pratica, è una carta per tutte le spese aziendali (viaggi, forniture, trasporti, servizi postali, marketing digitale…) che permette anche il prelievo contanti dal saldo PayPal agli sportelli bancomat di tutto il mondo, pagando una commissione fissa di 2 euro per ogni prelievo (tenendo a mente che gli operatori degli sportelli di prelievo potrebbero comunque applicare tariffe aggiuntive). Nei negozi, invece, si paga direttamente con il saldo PayPal disponibile, senza prelevare dal conto collegato.

In sintesi, la carta permette ai titolari delle aziende di ottenere l’accesso immediato ai propri fondi PayPal, in rete e nei negozi che accettano Mastercard, come ha spiegato Maria Teresa Minotti, Director di PayPal Italia.

Il sostegno alle piccole e medie imprese è un punto fondamentale del sistema economico, il flusso di cassa è la linfa di ogni azienda: ecco perché vogliamo offrire loro un accesso rapido ai propri fondi in tempi brevi.

Una posizione condivisa da Michele Centemero, Country Manager Italy di Mastercard:

in un momento critico come quello che stiamo vivendo, siamo lieti di lavorare al fianco di PayPal per l’emissione di carte di debito rivolte specificatamente ai loro clienti business con l’obiettivo di promuovere la digitalizzazione e l’accesso ai fondi da parte delle piccole e medie imprese italiane.