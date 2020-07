Vodafone Business: focus sulle PMI digitali

PEC: un risparmio complessivo per il Paese di 2,2 miliardi di euro, con il digitale che funge da traino per un green market tra gli operatori del settore.

Riducendo il gap digitale tra le PMI italiane e il resto della UE si potrebbe aumentare il PIL di 7 punti: trend e gli strumenti per la ripartenza.

Il lockdown ha penalizzato il commercio in negozio ma ha trainato i pagamenti elettronici, apprezzate da imprese e consumatori: riorganizzazione in atto.

TIM e Olivetti: soluzioni ICT per ripartire in sicurezza

Dai dispositivi IoT per il distanziamento fino agli smart glasses per l’assistenza tecnica da remoto: nuove soluzioni tech per le aziende.