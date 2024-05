Telefonia e Internet 5G: le offerte sotto gli 8 euro

Ecco le offerte commerciali più economiche du maggio sul mercato della telefonia mobile per chiamare e navigare a meno di 8 euro su rete 5G.

Numerose le offerte di primavera da parte degli operatori di telefonia mobile, che stanno lanciando sul mercato offerte 5G molto convenienti, garantendo l’accesso a Internet super-veloce ma anche a basso costo.

In particolare, tra le promozioni spiccano le offerte degli operatori mobili virtuali, alcune dei quali propongono pacchetti di servizi a meno di 8 euro al mese.

Telefonia Mobile: offerte a meno di 8 euro

Ecco una panoramica delle offerte più convenienti del momento per chiamare e navigare in 5G:

Ho (su rete V9odafone) offre il 5G a 0,99 euro al mese in abbinamento a un’offerta standard, ad esempio 6,99 euro al mese con 150 GB e chiamate/messaggi illimitati (il costo di attivazione di 29,90 euro può essere evitato passando da un altro operatore o attivando un nuovo numero);

(su rete V9odafone) offre il 5G a 0,99 euro al mese in abbinamento a un’offerta standard, ad esempio 6,99 euro al mese con 150 GB e chiamate/messaggi illimitati (il costo di attivazione di 29,90 euro può essere evitato passando da un altro operatore o attivando un nuovo numero); Spusu offre fino a fine maggio l’opzione 150 XL che comprende 150 GB, chiamate illimitate e 500 SMS a 5,98 euro al mese;

offre fino a fine maggio l’opzione 150 XL che comprende 150 GB, chiamate illimitate e 500 SMS a 5,98 euro al mese; UnoMobile offre l’opzione Speed 120 5G che include chiamate illimitate, 50 SMS e 120 GB a 7,90 euro al mese;

offre l’opzione Speed 120 5G che include chiamate illimitate, 50 SMS e 120 GB a 7,90 euro al mese; Fastweb Mobile offre chiamate illimitate, 100 SMS e 150 GB a 7,95 euro al mese, sempre con rete 5G.

Telefonia Mobile: offerte a meno di 10 euro

Con una piccola spesa aggiuntiva, rivolgendosi agli operatori più noti, è possibile accedere a numerose altre offerte, anche per chi lavora in smart working o effettua numerose trasferte, spendendo comunque meno di 10 euro mensili:

WindTre , con l’offerta Call Your Country Super 5G che include 100 GIGA con 5G Priority Pass, 300 minuti verso 53 Paesi, minuti nazionali illimitati a 9,99 euro;

, con l’offerta Call Your Country Super 5G che include 100 GIGA con 5G Priority Pass, 300 minuti verso 53 Paesi, minuti nazionali illimitati a 9,99 euro; Vodafone Family+ 5G (attivabile solo dai nuovi utenti della rete fissa), con chiamate e messaggi illimitati e Internet illimitato al prezzo di 9,99 euro al mese euro al mese;

Family+ 5G (attivabile solo dai nuovi utenti della rete fissa), con chiamate e messaggi illimitati e Internet illimitato al prezzo di 9,99 euro al mese euro al mese; Iliad , offerta che comprende 180 GB con minuti ed SMS illimitati a 9,99 euro al mese;

, offerta che comprende 180 GB con minuti ed SMS illimitati a 9,99 euro al mese; Tiscali , offerta Mobile SMART 200 5G che include 200 GB in 5G, minuti illimitati e 100 SMS al costo di 9,99 euro al mese per i nuovi clienti;

, offerta Mobile SMART 200 5G che include 200 GB in 5G, minuti illimitati e 100 SMS al costo di 9,99 euro al mese per i nuovi clienti; TIM 5G Power Smart, offerta con 50 GB, minuti illimitati e 1000 SMS attivabile nei negozi TIM a 9,99 euro per i nuovi clienti.