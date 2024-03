Microchip in Italia: 3 miliardi e 1600 posti di lavoro con Silicon Box

Il futuro stabilimento per la produzione di chiplet in Italia, realizzato in partnership con Silicon Box, è destinato a creare 1600 nuovi posti di lavoro.

Nascerà nel Nord Italia il nuovo impianto di produzione di chiplet voluto da Silicon Box, pronto a investire 3,2 miliardi di euro sul territorio nazionale.

La progettazione è già in corso ma per l’inizio dei lavori si deve aspettare l’approvazione della Commissione Europea.

Produzione nazionale di semiconduttori

Italia senza Microchip: in stand by il polo Intel 18 Agosto 2023 Dopo il mancato investimento Intel, il Governo ci riprova con il colosso con sede a Singapore. Lo stabilimento sarà il primo nel suo genere in Europa e contribuirà a soddisfare la domanda di assemblaggio di semiconduttori, oltre a generare numerosi posti di lavoro.

Lo stabilimento generare 1.600 nuovi posti di lavoro diretti, oltre ai posti di lavoro indiretti che nasceranno per la costruzione della fabbrica e per la fornitura e logistica inerente. La fabbrica sarà realizzata in Nord Italia.

Come ha dichiarato il Ministro MIMIT Adolfo Urso, i recenti sconvolgimenti globali sottolineano la necessità di costruire una catena di approvvigionamento più resiliente per i semiconduttori in Europa.

Il governo mette i chip e la microelettronica al centro delle priorità strategiche.

La nuova struttura mira a diventare un catalizzatore per ulteriori investimenti e innovazioni in Italia, in linea con la strategia del Chips Act UE (European Chips Act): entro il 2030 si deve raggiungere una quota di almeno il 20% di produzione in europea rispetto a quella mondiale di microchip.