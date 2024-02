Aprire un negozio online è un gioco da ragazzi anche per le PMI

Intervista a BigCommerce che ha presentato la nuova tecnologia Catalyst per creare facilmente un e-commerce utilizzando un'architettura componibile.

Nel contesto sempre più competitivo del mercato odierno, le PMI si trovano di fronte alla necessità di adattarsi ai cambiamenti tecnologici e alle preferenze dei consumatori. La digitalizzazione e l’apertura di un proprio e-commerce possono offrire una serie di vantaggi cruciali in questo ambito.

Innanzitutto, la presenza online consente di raggiungere un pubblico più ampio, superando i confini geografici e aprendo nuove opportunità di mercato. Inoltre, un e-commerce ben strutturato può aumentare la visibilità del brand e migliorare l’esperienza complessiva del cliente.

In questo perimetro si inserisce la nuova proposta di BigCommerce – una delle principali piattaforme e-commerce open SaaS a livello globale – che ha presentato una nuova soluzione in grado di dare reale supporto alle imprese in procinto di digitalizzarsi.

Si tratta di Catalyst, una tecnologia storefront di nuova generazione ed una sorta di punto di partenza semplificato per creare facilmente e rapidamente un negozio online utilizzando un’architettura componibile.

Per saperne di più e capire in dettaglio i vantaggi che questa soluzione può avere anche su un target PMI, ne abbiamo parlato con Nathan Booker, director of product management di BigCommerce.

In che modo Catalyst può rivoluzionare l’approccio delle PMI italiane all’e-commerce in un contesto di accelerazione della digitalizzazione?

Catalyst con Makeswift stabilirà un nuovo precedente nel modo in cui i brand e i rivenditori di tutte le dimensioni progettano e costruiscono storefront headless con un time to market più veloce di quello che vediamo oggi. Insieme, BigCommerce e Makeswift riuniscono sviluppatori e marketer in modo più efficiente di quanto permesso dallo stato attuale delle build headless e componibili. Catalyst, quindi, porta sul mercato tutti i vantaggi della componibilità e riduce drasticamente i principali aspetti negativi, quali complessità, costi e ritardi nel time-to-market.

Ottimizzato per le prestazioni e la flessibilità, Catalyst rappresenta il meglio dei due mondi. Offre agli sviluppatori una base solida che può ridurre di settimane l’implementazione per un go-to-market più rapido, e dà agli addetti al marketing il controllo che desiderano, senza l’onere di sviluppare per creare una brand experience che colpisca nel segno.

Questo tipo di agilità consente ai retailer italiani di adattarsi alle dinamiche del mercato e di soddisfare i comportamenti dei consumatori in continua evoluzione, accelerando la crescita del business e migliorando la loro competitività.

Può spiegare il valore aggiunto di Makeswift nell’ecosistema Catalyst e come la tecnologia headless può migliorare l’efficienza e la velocità di lancio delle piattaforme e-commerce delle PMI?

Makeswift è una parte integrante di Catalyst e garantisce alle PMI la possibilità di gestire visivamente sia le vetrine che le altre pagine di contenuto dei loro siti, fornendo un editor visuale facile da usare che si integra perfettamente con i sistemi esistenti, senza requisiti di migrazione o di onboarding.

L’architettura headless rappresenta la separazione tra il livello di presentazione del front end di un sito web – la parte che il cliente vede – e le funzionalità e-commerce del back end – la parte tecnica che alimenta il sito. Poiché il lato cliente del sito è scollegato dal lato tecnico, il modello headless è in grado di offrire ai brand un livello di flessibilità senza precedenti, fondamentale nel mercato odierno.

A differenza delle limitate soluzioni headless presenti oggi sul mercato, Catalyst elimina la complessità e le limitazioni offrendo una gamma completa di strumenti pronti all’uso che possono essere utilizzati dall’ideazione alla realizzazione fino al post-lancio. Di conseguenza, si riducono i tempi, le risorse e i costi e si aumentano la velocità di commercializzazione e le esperienze uniche degli acquirenti. Un valore enorme per le PMI.

Quali sono le principali sfide e barriere all’ingresso che rendono difficile per i merchant italiani di piccole e medie dimensioni costruire e lanciare rapidamente vetrine flessibili e convertibili? In che modo Catalyst affronta questi problemi per aprire nuove opportunità?

Le principali barriere all’ingresso che le PMI devono affrontare quando si avvicinano al mondo e-commerce sono l’elevato costo totale di proprietà, l’onboarding e i ritardi nel time-to-market a causa delle complessità.

Catalyst abbassa queste barriere offrendo best practice collaudate e fuori dagli schemi, che forniscono una base di strumenti che danno a sviluppatori e marketer la possibilità di costruire facilmente e rapidamente storefront performanti e conversioni senza la complessità del codice o dell’onboarding. Bisogna pensare a Catalyst come a un ecosistema di blocchi che permette di creare facilmente quasi tutto ciò che si può immaginare senza dover imparare un nuovo modo di costruire o avere competenze tecniche specifiche. Catalyst apre alle PMI italiane un mondo di opportunità per esplorare nuovi mercati e modelli di business con una flessibilità senza precedenti.

Un’ultima domanda, quali nuove opportunità di business e di sviluppo pensa che BigCommerce con Catalyst possa offrire alle aziende tecnologiche e ai fornitori di servizi, soprattutto nel contesto italiano?

Gli sviluppatori e le agenzie partner ci hanno chiesto un’infrastruttura componibile per supportare le loro build MACH, pur mantenendo la facilità d’uso del SaaS.Nell’ambito dello sviluppo di Catalyst, BigCommerce ha collaborato con alcune agenzie partner specializzate nel composable commerce e al progetto si stanno aggiungendo nuovi partner, presto anche in Italia.

Per le aziende tecnologiche, Catalyst offre l’opportunità di integrare rapidamente l’headless con storefront di prova e creare opportunità per la vendita di soluzioni enterprise-ready con app e integrazioni. Ciò significa che i marchi italiani avranno la flessibilità di accedere facilmente alle applicazioni tecnologiche di cui hanno bisogno e di integrarle con quelle fornite dalla piattaforma.

I brand e i retailer hanno chiesto a BigCommerce un’infrastruttura che li aiutasse ad accelerare il time-to-market con una vera architettura componibile headless che converta.

Per le agenzie, Catalyst può rispondere a queste esigenze e dare loro un vantaggio competitivo rendendo più facile l’esecuzione di build componibili e accelerando in modo significativo i tempi di avvio di nuovi negozi, facilitando al tempo stesso l’operatività dei clienti con le funzionalità commerciali native di BigCommerce, offrendo esperienze eccezionali ai clienti che potranno in tal modo far crescere le vendite e la fedeltà.