Qonto: soluzioni smart e su misura per gestire le spese del team

Qonto lancia nuove soluzioni di expense management complete e versatili: più autonomia ai team aziendali e carte Flash per le spese una tantum.

Gestire in modo ottimale le spese dei team aziendali rappresenta una strategia efficace per far crescere il business, un obiettivo che deve basarsi sull’utilizzo di soluzioni veloci, pratiche e trasparenti che rispondano alle esigenze delle aziende di tutte le dimensioni.

Le incombenze che gravano sulla gestione finanziaria di un’impresa, infatti, spaziano dalla contabilità alla fatturazione, dall’amministrazione dei pagamenti dei fornitori fino al monitoraggio delle spese del team. La mission di Qonto, istituto di pagamento fondato nel 2016 per andare incontro alle necessità delle imprese e dei professionisti, è proprio quella di proporsi come partner di riferimento per gli imprenditori, semplificandone la quotidianità finanziaria e l’adempimento di tutte le pratiche contabili e amministrative.

Punto di riferimento per le imprese nel loro intero ciclo di vita, tanto da raggiungere 200mila clienti in circa 4 anni, la fintech ha arricchito ulteriormente la sua offerta con il lancio di Qonto for Teams: soluzione completa in grado di combinare servizi bancari e di expense management.

Qonto for Teams: più autonomia e trasparenza

Qonto for Teams è la novità Qonto nata per soddisfare due esigenze fondamentali: da un lato concedere maggiore autonomia a collaboratori e dipendenti, dall’altro lato semplificare l’expense management aziendale e agevolare il controllo da parte degli amministratori, migliorando la trasparenza e permettendo alla squadra di lavoro di incrementare la produttività e conquistare maggiore soddisfazione personale.

Le funzionalità di Qonto for Teams sono molteplici:

delegare la gestione del budget di spesa al team, associando metodi di pagamento ad hoc;

di spesa al team, associando metodi di pagamento ad hoc; fornire tipologie di accesso e di visualizzazione specifiche per ogni ruolo, mantenendo tuttavia il controllo sulle transazioni e sulle autorizzazioni;

approvare facilmente le richieste di bonifico ;

; assegnare carte fisiche e virtuali per le spese ricorrenti, oppure carte Flash per le spese occasionali.

Il lancio delle funzionalità di expense management risponde all’ambizione di Qonto di spingersi oltre un semplice fornitore di servizi finanziari – commenta Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto Italia. Continuando a lavorare in questa direzione, ci prepariamo a rilasciare nei prossimi mesi nuovi prodotti e funzionalità che ci permetteranno di diventare la soluzione europea di gestione delle spese aziendali “all-in-one”, che combina ai servizi bancari per le imprese anche la gestione delle spese dei team e la semplificazione della contabilità aziendale, conservando l’ascolto vigile ai bisogni dei nostri clienti italiani, secondo quell’approccio glocal che ci contraddistingue dal nostro esordio sul mercato.

Carte Flash per le spese una tantum

Le carte Flash sono una innovativa soluzione di expense management introdotta da Qonto, uno strumento rapido, facile e sicuro per gestire le spese una-tantum (come quelle relative alle trasferte di lavoro).

Sono carte “usa e getta”, valide soltanto per un periodo di tempo limitato e dotate di budget definito a priori. Il vantaggio è quello di rendere i collaboratori più autonomi e liberarli dalla gestione delle note spese, senza tuttavia perdere il controllo delle transazioni.

Caratterizzate da una notevole versatilità, le carte Flash sono ideali per le spese aziendali spot o improvvise grazie alla possibilità di impostare l’importo preassegnato e la scadenza, permettendo di effettuare acquisti sia online sia in negozio. Una volta esaurito il budget e il tempo di utilizzo, inoltre, la carta scade automaticamente.

Conto business per PMI e professionisti

Il cuore dell’offerta di Qonto è un conto business online dotato di un’interfaccia semplice e intuitiva e di servizi aggiuntivi indispensabili per rispondere in modo efficace alle esigenze di PMI e professionisti.

Caratterizzato da un servizio clienti iper-efficiente e da tariffe trasparenti, è la soluzione completa per semplificare e automatizzare la quotidianità finanziaria, i pagamenti e la contabilità. Qonto permette di scegliere il piano, le carte e gli strumenti di pagamento più adatti alle singole necessità, assicurando costi e tariffe chiari, senza commissioni nascoste.

Scopri tutti i vantaggi del conto business Qonto per PMI e professionisti