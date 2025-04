Controlli fiscali: esito tramite notifica su App IO

L'Agenzia delle Entrate adesso comunica l'esito negativo di un controllo fiscale tramite PEC, App "IO" o App AgenziaEntrate: ecco le nuove regole.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito nuove modalità semplificate per comunicare ai contribuenti l’esito negativo di un controllo fiscale, cioè quando un’attività istruttoria (avviata tramite questionari o inviti di comparizione) si conclude senza rilevare violazioni.

La novità riguarda le comunicazioni da parte dell’Amministrazione fiscale, che saranno effettuate per posta elettronica certificata (PEC), attraverso notifica push tramite l’app IO e sull’applicazione AgenziaEntrate.

Le nuovi comunicazione veloci dal Fisco

La nuova normativa prevede che l’Agenzia delle Entrate invii la comunicazione dell’esito negativo dell’istruttoria per un accertamento fiscale entro 60 giorni dalla conclusione della procedura, sollevando i contribuenti dall’obbligo di ulteriori adempimenti in caso di controllo senza violazioni.

Le comunicazioni in questione riguardano esclusivamente l’esito delle istruttorie di controllo avviate tramite questionari o inviti di comparizione, e non si applicano alle liquidazioni delle imposte o ai rimborsi fiscali derivanti da dichiarazioni specifiche, come previsto dall’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972.

Canali di notifica: PEC, app IO e AgenziaEntrate

Su App IO punti patente, RCA e revisione auto 15 Aprile 2025 L’Agenzia delle Entrate ha individuato tre canali per inviare la comunicazione ai contribuenti sull’esito negativo di un controllo legato a questionari o inviti di comparizione.

App IO : la trasmissione avviene tramite una notifica push sul dispositivo dell’utente che ha attivato il servizio “Comunicazioni per te” sull’app.

: la trasmissione avviene tramite una sul dispositivo dell’utente che ha attivato il servizio “Comunicazioni per te” sull’app. PEC : l’Agenzia invia un messaggio di posta elettronica certificata al domicilio digitale del contribuente.

: l’Agenzia invia un messaggio di posta elettronica certificata al del contribuente. App AgenziaEntrate: notifica in area riservata previa autenticazione con SPID o credenziali rilasciate dall’Agenzia.

Comunicazioni più rapide e trasparenti

SEND su App IO per le notifiche legali dalla PA 2 Aprile 2025 L’obiettivo di queste modalità di comunicazione è semplificare e velocizzare i processi, riducendo i costi e migliorando l’efficienza per i contribuenti. In particolare, l’uso della PEC e delle app consente una gestione più rapida delle comunicazioni e una maggior trasparenza nei confronti del cittadino.

Grazie all’uso di applicazioni digitali, inoltre, i contribuenti possono accedere in modo diretto e tempestivo alle informazioni relative ai propri obblighi fiscali e ai controlli effettuati dall’Amministrazione.

Per approfondimenti, ecco il Provvedimento attuativo dell’AdE, datato 17 aprile 2025.