Contributo ARAN su PagoPA e riscossione via PEC

Affiancamento e supporto ai Comuni con meno di 5mila abitanti per la transizione digitale e amministrativa: manifestazioni di interesse entro il 7 ottobre.

Nel decalogo del risparmio energetico nella Pubblica Amministrazione, previste anche premialità per i dipendenti pubblici e incentivi al fotovoltaico.

Guida alla richiesta d’identità digitale SPID con Poste: opzioni e istruzioni per l’attivazione gratuita da remoto o a pagamento allo sportello o via App.

Carta d’Identità Elettronica (CIE) per l’accesso ai servizi web delle Pubbliche Amministrazioni abilitate: come funziona e come richiederla anche online.