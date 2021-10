La PA passa a SPID dal 1° ottobre, fase transitoria per i professionisti

Migrazione a SPID: dal 1° ottobre 2021 le vecchie credenziali per i servizi online della PA dismesse per i cittadini, imprese e professionisti in stand by.

PIN INPS: dismissione e deroghe 30 Settembre 2021 Il primo ottobre 2021 è la data dello switch off delle vecchie credenziali per i profili privati, con il passaggio definitivo a SPID per l’accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, assieme alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e alla Carta d’identità elettronica (CIE). Per accelerare la trasformazione digitale del Paese, infatti, il Legislatore ha indicato lo SPID come strumento di elezione per l’accesso a tali servizi, così come indicato nel Decreto Semplificazioni (articolo 24, DL 16 luglio 2020, n. 76), combinato con la lettura delle modifiche al CAD previste dal decreto stesso.

si sceglie uno dei gestori accreditati (elenco sul sito https://www.spid.gov.it), per la CIE rilasciata dal Comune serve l’app “Cie Id” o un pc con lettore di smart card,

rilasciata dal Comune serve l’app “Cie Id” o un pc con lettore di smart card, con la CNS serve una chiavetta Usb o una smart card con microchip.

Utenza business in stand by

Tutte le altre credenziali vanno dunque in dismissione, con la temporanea eccezione delle credenziali di imprese e professionisti, la cui migrazione dovrà però essere completata entro l’anno. Si attende a tale proposito un DPCM oppure un Decreto del Ministero dell’Innovazione per rendere operativa la norma prevista dal CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale (comma 3-bis dell’articolo 64 del decreto legislativo 82/2005), che stabilisce l’accesso ai servizi in rete della PA per professionisti e imprese esclusivamente con SPID, CIE e CNS, con la data di switch over.

Il decreto attuativo dello stop anche per imprese e professionisti non c’è ancora a causa di un iter legislativo complicato: il Decreto Semplificazioni di inizio giugno aveva abolito la norma, ripristinata poi dal Decreto Infrastrutture, entrato in vigore l’11 settembre.

Servizi online Agenzia Entrate e Riscossione solo SPID, CNS e CIE 16 Settembre 2021 Nel frattempo, per i cittadini l’accesso è già limitato alle nuove credenziali. Non funzionano più eventuali vecchi codici rilasciati dalle singole amministrazioni, come ad esempio il PIN INPS. In ogni caso, la situazione oggi è la seguente: switch off già avvenuto per i cittadini, di prossima attuazione per intermediari e e utenza business, prevedibilmente in arrivo in tempi brevi.

Dal primo ottobre 2021 anche i servizi web dell’Agenzia delle Entrate e AdER (Agenzia Entrate – Riscossione) sono accessibili solo con CIE, CNS e SPID per i cittadini, mentre nulla cambia per professionisti e imprese (Partite IVA e persone giuridiche PNF), che possono continuare ad utilizzare le loro credenziali Fisconline, Entratel o Sister: anche per questi profili d’utenza, serve un apposito decreto attuativo (come previsto dal CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale), con specifiche regole.