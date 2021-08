PIN INPS: proroga dismissione per tutti al 30 settembre

L'INPS proroga l'accesso ai servizi online mediante PIN fino al 30 Settembre 2021 per i profili professionali, rimandando di un mese lo stop previsto.

PIN INPS addio: delega SPID, CIE e CNS 13 Agosto 2021 Il PIN INPS giunge al capolinea: il termine di dismissione per tutti i profili è stato fissato al 30 settembre 2021. Significa che, per accedere ai servizi telematici e alla Mobile App dell’Istituto di previdenza, non si potranno più usare le vecchie credenziali ma serviranno SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica abilitata) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dal 16 agosto, è possibile delegare un sostituto di fiducia (anche persona fisica) per l’accesso ai propri servizi, tramite specifica procedura illustrata dall’INPS nella Circolare 127 del 12 agosto.

Gli ultimi soggetti a poterne ancora fruire fino ad oggi sono stati i possessori i PIN già rilasciati alla data del 1° ottobre 2020 e rimasti in vigore nel periodo transitorio (per favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti Codice dell’Amministrazione Digitale per l’accesso ai vari servizi telematici della PA) il cui termine – con Circolare n. 95 del 2 luglio scorso – è stato fissato a fine settembre 2021.

Inizialmente era stato disposto che, per i profili professionali (utenti che operano in qualità di azienda, associazione di categoria, intermediario, Pubblica Amministrazione o Professionista), lo stop fosse fissato al primo settembre (con passaggio a SPID di livello 2 e superiore, oppure accedere CIE e CNS) ma adesso, con Messaggio n. 2926 del 25 agosto, a seguito delle richieste pervenute e delle esigenze organizzative, viene stabilita la proroga a fine settembre per l’accesso ai servizi online di rispettiva competenza mediante PIN rilasciato dall’INPS a tutti i profili, dunque anche a quelli diversi dal cittadino.