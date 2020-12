Consegna documenti e istanze: nuovo servizio web dal Fisco

Consegna documenti ed istanze: servizio web sperimentale destinato agli utenti Fisconline ed Entratel, per ora attivo in cinque Regioni.

Entratel e Fisconline: guida alla registrazione 25 Settembre 2020 Attivata in via sperimentale una nuova funzionalità per gli utenti Fisconline ed Entratel: senza recarsi allo sportello, potranno inviare i propri atti per via telematica, sia a seguito di specifica richiesta dell’Agenzia delle Entrate sia su propria iniziativa.

La novità riguarda gli uffici di Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia e Toscana ed in fase si sperimentazione non è prevista delega, quindi gli utenti possono accedervi solo per se stessi.

Il nuovo servizio “Consegna documenti ed istanze” è utilizzabile nei casi in cui le disposizioni normative prevedano specifiche modalità di presentazione dei documenti al Fisco e solo se nella propria area autenticata del portale non sia già disponibile il servizio di interesse.

Il servizio è disponibile dal menù “Servizi per” al seguente percorso: “Richiedere” > “Istanze e certificati” > “Nuova consegna” > inserire i propri contatti e-mail/numero cellulare > fornire la “Motivazione” (selezionando nel menù a tendina la voce corrispondente) > nella sezione “Contenuto dell’invio” indicare se il documento è stato richiesto o se l’invio è spontaneo > nella sezione “Destinazione” scegliere a quale ufficio inviare il documento (Dr, Dp, ufficio provinciale-Territorio o un centro operativo) > upload del documento > riepilogo dati > invio tramite PIN o SPID > consegna ricevuta di presentazione consultabile all’interno dell’area autenticata > avviso email o sms con esito della procedura.