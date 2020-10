INAIL: servizi online solo con SPID dal 2021

L'INAIL si prepara al passaggio all'identità digitale comune (SPID, CIE e CNS) come modalità unica di accesso ai servizi online: le date di transizione.

SPID: Guida al rilascio dell’identità digitale 9 Ottobre 2020 L’ultimo Decreto Semplificazioni (DL n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020) ha introdotto delle modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), imponendo l’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare esclusivamente le identità digitali standard – SPID, CIE o CNS – per identificare i cittadini per l’accesso ai servizi online.

Con la circolare n. 30/2020, l’INAIL ha quindi fornito le istruzioni per il passaggio dai codici di accesso INAIL alle identità digitali comuni per le diverse categorie di utenti che si completerà il 1° ottobre 2021.

Passaggio alle identità digitali: iter INAIL

Il piano di transizione alle identità digitali SPID, CIE o CNS per l’accesso ai servizi online INAIL prevede diversi step, diversificati per categoria di utente.

Dal 1° dicembre 2020 (fase 1) dovranno accedere ai servizi in rete e online dell’INAIL esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS:

gli Istituti di patronato e di assistenza sociale;

Agronomi e dottori forestali;

Agrotecnici e agrotecnici laureati;

Avvocati;

CAF imprese;

Centro servizi per il volontariato;

Consorzi Società Cooperative;

Consulenti del lavoro;

Dottore commercialista ed esperti contabili;

Periti agrari e peritiagrari laureati;

Raccomandatari marittimi;

Servizi di associazione -Non società;

Servizi di associazione –Societàm)Società capogruppo;

Società tra professionisti (STP);

Tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti.

Dal 28 febbraio 2021 (fase 2):

non saranno più rilasciate nuove credenziali INAIL a nessuna categoria di utenti;

a nessuna categoria di utenti; chiunque richieda l’abilitazione ai servizi online dovrà farlo mediante SPID, CIE e CNS.

per i soggetti già registrati e non appartenenti alle categorie indicate nella fase 1, rimarranno valide le credenziali precedentemente rilasciate

Dal 1° marzo 2021 (fase 3) dovranno accedere con identità digitale comune anche:

gli utenti registrati nel profilo Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato;

sia nuovi che vecchi.

In base all’andamento del piano di transizione, precisa l’INAIL, l’Istituto si riserva la possibilità di individuare nel mese di maggio 2021una o più ulteriori fasi che riguarderannole altre categorie di utenti.

Il 1° ottobre 2021 si considererà terminata la fase di transizione e diventerà operativo per tutti esclusivamente l’accesso con SPID, CIE e CNS.