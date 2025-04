Concorsi pubblici: il MIT assume 300 funzionari tecnici

Nuovo bando di concorso indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per assumere 300 nuovi funzionari tecnici.

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti arriva il via libera al nuovo concorso per assumere funzionari tecnici, offrendo numerose opportunità professionali per diverse qualifiche e relative alle sedi centrali e periferiche.

Concorso Polizia di Stato 2025: bando aperto, come fare domanda 28 Aprile 2025 Il bando MIT riguarda il reclutamento di 300 unità di personale da assumere a tempo pieno e indeterminato nell’area dei Funzionari dei ruoli dell’amministrazione. Ecco il dettaglio dei profili richiesti:

130 posti nell’area dei funzionari con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore edile, dei lavori pubblici e delle infrastrutture;

130 posti nell’area dei funzionari con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore dei trasporti terrestri ed aerei;

10 posti nell’area dei funzionari con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore dei trasporti navali;

10 posti nell’area dei funzionari con orientamento in materia di ingegneria gestionale;

10 posti nell’area dei funzionari posizione di lavoro funzionario statistico e analista matematico;

10 posti nell’area professionale informatica, con posizione di lavoro funzionario informatico.

Il bando di concorso, che prevede una prova scritta oltre alla valutazione dei titoli, resterà aperto fino a sabato 24 maggio 2025 ed è possibile candidarsi attraverso il portale unico del reclutamento InPA, selezionando tra le varie opzioni disponibili.