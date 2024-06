PensAMi, aggiornato il simulatore INPS di scenari pensionistici

Simulatore pensione PensAMi adeguato alle nuove speranze di vita: come funziona il servizio INPS sugli scenari pensionistici in base alle varie formule.

Aggiornato il servizio web “PensAMi” (PENSione A MIsura) il simulatore INPS per calcolare e comparare i diversi scenari pensionistici che riguardano ogni singolo contribuente, senza bisogno di autenticazione.

Utile per confrontare tutte le regole e i requisiti di accesso alle diverse formule pensionistiche in vigore, incamera l’ adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita.

agli incrementi della speranza di vita. Inoltre, è stato aggiornato l’importo massimo della pensione anticipata flessibile, ossia con la Quota 103, per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023.

Infine, sono in via di integrazione tutte le novità della Legge di Bilancio 2024.

Simulatore di scenari pensionistici

Rispondendo ad alcune domande (senza doversi autenticare) l’utente viene a conoscenza delle opzioni a disposizione e, per ciascuna, ha modo di calcolare la prima data utile di decorrenza pensione, con le modalità di calcolo dell’importo dell’assegno applicate.

Lo stesso criterio è applicato dal nostro calcolatore:

CALCOLO PENSIONE ONLINE

In entrambi i casi, sono incluse le formule di pensione con flessibilità in uscita previste dalla riforma pensioni 2024 inserita in Manovra 2024. Vediamo come funziona.

Strumento informativo sulla riforma pensioni

Il servizio INPS online ha valenza informativa, in quanto non accede al fascicolo previdenziale del contribuente né contempla casistiche specifiche che danno diritto a forme di pensione agevolata.

È stata anche inserita una funzione di consulenza, per visualizzare le principali caratteristiche di ciascuno scenario pensionistico.

Il servizio propone sia le formule di pensione ordinaria (con i requisiti Fornero e con le deroghe strutturali) sia quelle temporanee (come l’APE Sociale), la Quota 103 (“Anticipata flessibile”) e Opzione Donna.

Pro e contro del servizio INPS

Il simulatore permette di verificare si si possono utilizzare il riscatto o altri istituti simili per sfruttare periodi contributivi come ad esempio il servizio militare ai fini della maturazione del diritto a pensione.

All’interno del servizio sono presenti anche note informative per chiarire eventuali dubbi e link di accesso alle schede informative sulle diverse prestazioni.

Il simulatore fornisce informazioni solo sui trattamenti pensionistici relativi alle seguenti gestioni INPS: (Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), Gestione esercenti attività commerciali (COM), Gestione artigiani (ART), Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni (CD/CM), Gestione separata, Cassa pensioni dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (CTPS), Cassa pensioni dei dipendenti degli Enti locali (CPDEL), Cassa pensioni degli ufficiali giudiziari (CPUG), Cassa pensioni insegnanti (CPI), Cassa pensioni sanitari (CPS).

Il servizio non tiene conto di particolari attività che potrebbero consentire l’accesso a forme di pensione agevolata in base a requisiti diversi da quelli inseriti nel simulatore.

Essendo le informazioni auto-dichiarate dall’utente, non è prevista l’accesso alla banca dati INPS, che pertanto non pre-carica i dati del contribuente (come invece fa il simulatore “La tua pensione futura” accessibile con credenziali personali) e neppure il montante accumulato.

Accesso e guida all’uso di PensAMi

Il servizio PensAMi è stato riprogettato offrendo oggi un unico percorso per l’inserimento contestuale dei dati anagrafici e contributivi e la selezione di eventuali istituti aggiuntivi (riscatto titoli di studio, periodi di lavoro all’estero in Paesi UE ed extra-UE, maternità fuori dal rapporto di lavoro, ecc.).

Il servizio PensAMi (Pensione A Misura) è raggiungibile senza registrazione dal sito web dell’Istituto di previdenza (www.inps.it) attraverso il seguente percorso dalla homepage: “Pensione e previdenza” > “Esplora pensione e previdenza” > “Strumenti – Vedi tutti” > “Pensami – Simulatore scenari pensionistici”.

Per le due tipologie di pensione agevolata sopra indicate (Quota 103 e Opzione Donna) è stata inserita una scheda informativa e nuove funzioni: “Scopri cosa dice il consulente” e “Approfondisci”. La nuova funzionalità “Salva risultati” permette poi di salvare la simulazione in PDF.

Anchel’App pr dispositivi mobili “INPS Mobile” è stata aggiornata con le medesime caratteristiche (tab “Servizi” dalla home page e, successivamente, servizio “Pensami”).