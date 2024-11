Aumenti Scuola: domande per 46mila posti ATA

Con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, si ripartiscono risorse per 46mila nuove posizioni economiche rioservate al personale ATA.

Con apposito decreto del MIM sono messi nero su bianco i criteri per il riparto delle risorse stanziate a favore del personale ATA operativo nelle scuole, al fine di istituire 46.297 nuove posizioni economiche, con accesso tramite corso formativo e prova finale.

Posizioni economiche ATA

Le misure per la Scuola nella Legge di Bilancio 2025 25 Ottobre 2024 Le posizioni economiche sono volte a valorizzare il personale di ruolo con il conferimento di incarichi specifici, come previsto dal comma 4, art. 54 del CCNL 2024.

Si tratta della possibilità di accedere ad aumenti di stipendio per dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in veste di collaboratori, operatori e assistenti, in possesso di un’anzianità di servizio minima di cinque anni.

Domande per 46.297 posizioni

Per accedere alla selezione sarà necessario inviare le domande di partecipazione in una finestra temporale che, stando ad alcune anticipazioni, dovrebbe aprirsi il 14 novembre per chiudersi il 13 dicembre.

In base al Decreto MIM n. 140/2024, sono stati stabiliti incrementi retributivi per gli ATA che accederanno alle nuove posizioni economiche, in base alla categoria di appartenenza:

700 euro lordi annui – 28.539 posizioni in area collaboratori scolastici;

lordi annui – posizioni in area collaboratori scolastici; 800 euro lordi annui – 82 posizioni in area operatori;

lordi annui – posizioni in area operatori; 1300 euro lordi l’anno – 12.549 prime posizioni inarea assistenti;

lordi l’anno – prime posizioni inarea assistenti; 2.000 euro lordi annui – 5.127 seconde posizioni in area assistenti.

L’accesso alle nuove posizioni economiche è subordinato al superamento di un corso di formazione con prova finale.