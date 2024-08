Concorsi pubblici: la mappa estiva dei bandi aperti

Tutti i bandi di concorso in scadenza tra fine agosto e il mese di settembre 2024: opportunità di lavoro per laureati e diplomati nel pubblico impiego.

Lavorare nel pubblico impiego è un’aspirazione molto condivisa e sono numerosi i bandi di concorso in scadenza alla fine dell’estate, opportunità professionali destinate a candidati laureati e diplomati.

Tra agosto e settembre, infatti, scadono alcune delle selezioni pubbliche varate da Ministeri ed Enti nazionali nel 2024, volte ad assumere personale da impiegare sul territorio nazionale. Dal Ministero della Difesa all’Ispettorato del Lavoro, fino all’Agenzia delle Entrate e all’INAIL: vediamoli tutti.

Concorso Ispettorato del Lavoro

Scade a fine mese il bando indetto dall’Ispettorato del Lavoro per reclutare 750 funzionari, procedura strutturata in 13 selezioni regionali che si rivolge a candidati laureati in materie tecniche e scientifiche.

È possibile candidarsi attraverso il portale unico InPA entro il 28 agosto 2024.

Concorso Ministero della Difesa

Il Ministero della Difesa ha aperto due bandi di concorso volti rispettivamente a reclutare 1000 assistenti e 100 funzionari a tempo indeterminato nei ruoli del personale civile. Per partecipare è richiesto il diploma per essere assunti come assistente, mentre è necessaria la laurea per diventare funzionari.

È possibile candidarsi su InPA entro il 22 agosto 2024.

Concorso ADeR

Più tempo, invece, per il bando indetto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per assumere 470 addetti alla riscossione. Per partecipare è richiesta la laurea e sono previste assunzioni su tutto il territorio nazionale.

È possibile candidarsi su InPA entro il 10 settembre 2024.

Concorso Ministero della Giustizia

Anche il Ministero della Giustizia cerca nuovo personale, precisamente autisti e conducenti di mezzi di trasporto da inquadrare a tempo indeterminato. Per candidarsi è sufficiente aver conseguito il diploma.

E’ possibile inviare le domande entro il 25 settembre 2024 sul portale InPA.

Concorsi Ministero dei Trasporti

Sono online, infine, i primi bandi pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recentemente autorizzato ad assumere complessivamente 1.133 nuove risorse, tra concorsi e scorrimento di graduatorie precedenti.