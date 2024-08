Concorsi pubblici: online il bando INL per assumere 750 ispettori

Online il bando di concorso indetto dall’INL per assumere 750 ispettori di vigilanza a tempo indeterminato: domande entro il 28 agosto.

Pubblicato sul portale inPA il bando di concorso indetto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro per assumere ispettori di vigilanza tecnica salute e sicurezza, precisamente 750 risorse da inserire a tempo indeterminato.

Come previsto dal Decreto PNRR 2024, infatti, l’INL è autorizzato ad assumere personale a tempo indeterminato per rafforzare le attività di vigilanza sui luoghi di lavoro, precisamente l’assunzione riguarda 500 risorse già stabilite da precedenti e altre 250 unità di personale.

Il bando online per ispettori tecnici, nello specifico, si rivolge ai candidati laureati ed è articolato su base regionale, per titoli ed esami. I candidati idonei saranno e inseriti nell’Area dei Funzionari, come previsto dal CCNL funzioni centrali 2019-2021.

Le candidature si possono inviare entro il 28 agosto 2024, seguendo i codici concorso indicati nel testo del bando.