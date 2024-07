Concorso Ministero Difesa: domande entro il 22 agosto

Le istruzioni per partecipare ai bandi di concorso 2024 indetti dal Ministero della Difesa per assumere assistenti e funzionari a tempo indeterminato.

Sono complessivamente 1.100 le nuove assunzioni previste dal Ministero della Difesa, che ha emanato due bandi mirati a reclutare assistenti e funzionari.

Il testo dei due avvisi di concorso sono pubblicati sul portale unico del reclutamento InPA e scadono il 22 agosto 2024.

Concorso Ministero Difesa: i bandi 2024

Si tratta, nello specifico, di due procedure concorsuali volte ad assumere rispettivamente 1000 assistenti e 100 funzionari a tempo indeterminato nei ruoli del personale civile, specialmente nell’ambito delle categorie “Assistente/Funzionario Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”.

Per candidarsi è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale (per diventare assistente), mentre per essere assunti come funzionari viene richiesta la laurea in diverse discipline.

Come candidarsi alle selezioni ministeriali

Per quanto riguarda la selezione rivolta ai funzionari, i posti sono ripartiti come segue:

Codice FT10 – funzionario tecnico per l’informatica – Posti 24

Codice FT12 – funzionario tecnico per la cartografia – Posti 4

Codice FT14 – funzionario tecnico per l’edilizia – Posti 4

Codice FT15 – funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni – Posti 25

Codice FT16 – funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici – Posti 16

Codice FT18 – funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica – Posti 25

Codice FT20 – funzionario specialista scientifico – Posti 2

Per la selezione di assistenti, invece, è prevista la seguente suddivisione:

Codice FT 35 – assistente ai servizi di supporto – Posti n. 100

Codice FT 37 – assistente ai servizi di vigilanza – Posti n. 50

Codice FS 41 – assistente sanitario – Posti n. 4

Codice FT 45 – assistente tecnico per l’informatica – Posti n. 45

Codice FT 47 – assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici – Posti n. 124

Codice FT 48 – assistente tecnico per la cartografia e la grafica – Posti n. 100

Codice FT 49 – assistente tecnico chimico – fisico – Posti n. 25

Codice FT 50 – assistente tecnico artificiere – Posti n. 15

Codice FT 51 – assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni – Posti n. 100

Codice FT 52 – assistente tecnico nautico – Posti n. 32

Codice FT 53 – assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni – Posti n. 100

Codice FT 54 – assistente tecnico per le lavorazioni – Posti n. 200

Codice FT 55 – assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi – Posti n. 105

Le candidature possono essere inviate entro il 22 agosto attraverso il portale InPA.