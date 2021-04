Concorsi pubblici per 120mila posti: regole per le prove di esame

Numero di posti a concorso e nuove regole di gestione dei concorsi pubblici dal Dipartimento Funzione Pubblica secondo le istruzioni del CTS.

Concorsi pubblici: 4.536 posti nel 2021 3 Marzo 2021 Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato un vademecum che riassume le nuove regole relative ai concorsi pubblici (art. 10 DL 44/2021), sia già banditi sia da attivare durante lo stato di emergenza sanitaria. Con il decreto-legge n. 44/2021, infatti, sono state definite le nuove regole per lo sblocco delle prove concorsuali, anche tenendo conto delle normative di sicurezza varate dal Comitato Tecnico Scientifico e alla necessità di favorire procedure basate sulla semplificazione e sulla digitalizzazione.

Elenco posti a concorso

Stando al vademecum, attualmente il totale dei posti a concorso ammonta a circa 118.879 unità:

circa 91.000 sono i posti messi a bando o da bandire nel comparto Scuola ,

, 18.014 posti riguardano i concorsi inerenti al Dipartimento Funzione Pubblica

circa 9.875 sono i posti messi al bando da enti e amministrazioni varie (Regioni, Comuni, Servizio Sanitario, Università, Enti pubblici non economici, Enti di ricerca e Avvocatura dello Stato. Nel dettaglio:

Regioni: 2.600 Servizio sanitario: 3.371 Comuni: 2.636 Università: 842 Enti pubblici non economici :279 Enti di ricerca: 125 Avvocatura dello Stato: 12



Ci sono anche regole specifiche per 2.243 posti messi a bando per Enti locali e Regione Campania e per 1.512 unità a tempo indeterminato presso il Comune di Roma.

Linee guida per le prove d’esame

la durata della prova in presenza e a partire dal 3 maggio 2021 è al massimo di 1 ora;

candidati e personale dell’organizzazione devono effettuare il tampone nelle 48 ore antecedenti (anche se vaccinati);

è previsto l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali con il rispetto della normativa sulla tutela dati personali, tracciabilità, sicurezza;

sono previste sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati), per limitare al massimo gli spostamenti;

è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 fornita dall’organizzazione;

è obbligatorio prevedere adeguati ricambi di aria e distanziamento tra i candidati;

è necessario organizzare percorsi differenziati per ingressi e uscite;

è prevista la collaborazione con il sistema di protezione civile regionale e nazionale per l’organizzazione e la gestione delle prove.