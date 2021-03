Concorsi pubblici: 4.536 posti nel 2021 di scritto il

Tutti i concorsi in programma nel 2021 per assumere 4.536 risorse nelle amministrazioni centrali e negli enti pubblici non economici.

Nell’arco del 2021 saranno programmati diversi concorsi pubblici, volti ad assumere 4.536 risorse nelle amministrazioni centrali e negli enti pubblici non economici. Secondo quanto annunciato dal Ministero della Funzione Pubblica, attualmente guidato dal Ministro Renato Brunetta: sono 4.000 le unità di personale diplomato di Area II da destinare alle amministrazioni centrali;

centrali; altri 250 funzionari di area III saranno assunti per il Ministero dei Beni culturali;

AgID e Ministero dell’Economia amplieranno l’organico con 101 funzionari informatici e 93 collaboratori amministrativi;

il Ministero delle Infrastrutture recluterà 80 tecnici di alta specializzazione ed elevata professionalità (ingegneri, architetti e geologi);

l’INPS bandirà una selezione per 189 posti di medici di prima fascia funzionale;

l'Agenzia Italiana del Farmaco inserirà 40 unità tra dirigenti e funzionari. Secondo la normativa attuale relativa al Protocollo anti-Covid, le procedure concorsuali possono avere luogo limitando tuttavia la presenza dei candidati a un massimo di 30 persone per sessione-sede. Attualmente, secondo la mappatura del Dipartimento, si sono appena conclusi o sono in corso di svolgimento concorsi pubblici relativi a 13.478 unità, tra funzionari e dirigenti. Sono in fase di elaborazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Garante della Privacy, inoltre, le linee guida ufficiali per l'organizzazione e lo svolgimento a distanza delle prove concorsuali.