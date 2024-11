Tratto dallo speciale: Smart Working

Zero tasse per i giovani che si trasferiscono in Portogallo di 6 Novembre 2024

Dal 2025, gli under 35 che si trasferiranno in Portogallo potranno godere dell'esenzione dal pagamento delle tasse, con un regime avevolato per 10 anni.