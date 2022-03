Risparmio gestito, si punta su fondi aperti e PIR

La Mappa trimestrale del Risparmio Gestito mostra cifre in crescita: aumentano le sottoscrizioni e cresce il patrimonio grazie ai fondi aperti e ai PIR.

Nel quarto trimestre del 2021 il risparmio gestito ha mostrato una evidente crescita, caratterizzandosi per una raccolta netta pari a 23,2 miliardi di euro, grazie al principale apporto dei fondi aperti che hanno contribuito per 13 mld di euro.

Risparmio in pandemia: liquidità, azioni e fondi 12 Gennaio 2022 Le sottoscrizioni da inizio anno, stando al report Assogestioni (associazione del risparmio gestito) arrivano a 93 mld di euro: una cifra che rappresenta il risultato migliore dal 2017.

Anche il patrimonio gestito aggiorna complessivamente un nuovo record, portandosi a 2.594 mld e in crescita di 50 mld rispetto alla fine del terzo trimestre 2021. Ad aumentare è anche la quota delle masse investite nelle gestioni collettive, salita al 52,1% del totale.

Tutte le maggiori macro-categorie dei fondi aperti hanno chiuso il trimestre con parametri positivi. Analizzando i dati, si evince come i risparmiatori abbiano preferito i prodotti azionari (+7 mld), i bilanciati (+5 mld) e gli obbligazionari (+2 mld).

Per quanto riguarda i Piani Individuali di Risparmio, i fondi PIR ordinari hanno registrato sottoscrizioni nette per 380 mln chiudendo il 2021 con un patrimonio di 21,2 mld. I prodotti PIR alternativi censiti da Assogestioni al 31 dicembre 2021, infine, ammontano a 16 per una dotazione patrimoniale complessiva di 1,7 mld.