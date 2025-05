Antitrust: risarcimento Enel a 40mila clienti per gli aumenti in bolletta

L'AGCM impone a Enel Energia di risarcire 40mila clienti a causa di pratiche commerciali scorrette legate ai rinnovi contrattuali poco chiari.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha concluso l‘istruttoria nei confronti di Enel Energia sulla mancata trasparenza nelle comunicazioni di rinnovo contrattuale e sui conseguenti aumenti tariffari.

La società dovrà risarcire oltre 40.000 clienti per un totale superiore a 5 milioni di euro. I rimborsi saranno erogati automaticamente a chi ha ricevuto comunicazioni di rinnovo solo per via digitale, a chi non l’ha mai ricevuta (comunicazione che risulta non consegnata) e a chi ha sporto reclamo; in tutti i casi, però, solo per aumenti tariffari o condizioni economiche applicate da giugno 2023 ad aprile 2024.

L’indennizzo riguarda sia clienti attuali (che otterranno un bonus in fattura) sia quelli che hanno poi cambiato fornitore (che otterranno una nota di credito).

Risarcimenti Enel per rinnovi in bolletta poco chiari

Bollette luce e gas, indagine Antitrust su rincari Enel 23 Aprile 2024 L’istruttoria è stata avviata a seguito delle segnalazioni da parte dei consumatori, i quali lamentavano bollette con importi significativamente aumentati, spesso senza una chiara comunicazione preventiva. Le comunicazioni, soprattutto quelle digitali, erano simili a messaggi promozionali, rendendo difficile per i clienti comprendere le modifiche contrattuali e esercitare il diritto di recesso. L’AGCM ha quindi appurato, nella sua istruttoria ora conclusa, la mancata chiarezza e trasparenza delle comunicazioni Enel Energia sui rinnovi contrattuali, con la seguente , soprattutto quelle via digitale, non erano sufficientemente chiare e dettagliate.

Tutto questo ha portato a una violazione dei diritti dei consumatori, con l’impossibilità di prendere decisioni consapevoli riguardo ai rinnovi e alle condizioni tariffarie. Da qui il diritto al risarcimento.

Come arriva il risarcimento

I clienti che hanno subito gli aumenti ingiustificati non dovranno intraprendere alcuna azione per ricevere il risarcimento. Gli indennizzi saranno accreditati automaticamente. I risarcimenti saranno distribuiti in fattura, attraverso un bonus o nota di credito per coloro che hanno cambiato fornitore.

In caso di dubbi, i clienti potranno monitorare le proprie fatture per verificare l’accredito del risarcimento e, in caso di mancato accredito, rivolgersi al servizio clienti di Enel Energia o alle associazioni dei consumatori per ottenere supporto.

Le altre azioni correttive di Enel Energia

In seguito alla conclusione dell’istruttoria, Enel Energia ha anche accettato di adottare una serie di misure correttive. La società ha assunto l’impegno di migliorare la comunicazione con i propri clienti, introducendo notifiche multiple tramite diversi canali tra cui SMS, email, app e l’area riservata sul sito, per garantire che tutti siano tempestivamente informati riguardo alle modifiche contrattuali.

Inoltre, l’azienda si è impegnata a migliorare la chiarezza delle comunicazioni, nonché a rafforzare i propri sistemi informativi e il servizio clienti per gestire meglio i rinnovi contrattuali.