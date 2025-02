Operai agricoli e piccoli coloni: bonus INPS per trascinamento giornate

Istruzioni per la domanda del beneficio previdenziale “Trascinamento di giornate” a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato in aree calamitate.

L’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del beneficio previdenziale denominato “Trascinamento di giornate” spettante ai lavoratori agricoli a tempo determinato (compresi piccoli coloni e compartecipanti familiari).

Incentivi Agricoltura: come fare domanda al Fondo Interessi ISMEA 3 Febbraio 2025

Il bonus è destinato ai lavoratori occupati per almeno cinque giornate nel 2024 presso un’impresa agricola, purché si trovi in un’area dichiarata calamitata e abbia fruito di interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o per eventi eccezionali.

Con la circolare n. 37 del 5 febbraio 2025, nello specifico, l’INPS spiega gli adempimenti telematici a carico delle aziende interessate da completare entro il 24 febbraio 2025:

trasmissione della dichiarazione di calamità, direttamente o con intermediari autorizzati, utilizzando il servizio “ Aziende agricole : Dichiarazione calamità” raggiungibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del sito istituzionale INPS;

: Dichiarazione calamità” raggiungibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del sito istituzionale INPS; per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari è necessario inviare alle Strutture territorialmente competenti dell’Istituto il modulo SC95” – “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito dell’INPS (a questo link la pagina con il click per i download del modello).

Il beneficio consiste nel riconoscimento di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle effettivamente svolte nell’anno precedente, sia ai fini previdenziali che assistenziali e in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2024.

Le giornate di lavoro devono essere state prestate presso i medesimi datori di lavoro.