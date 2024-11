Codice stradale: al via nuove regole e l’aumento delle multe

Nuovo Codice della Strada: multe e pene più dure contro i comportamenti irresponsabili alla guida, novità anche per monopattini, neopatentati e autovelox.

Il nuovo Codice della Strada ha ottenuto il via libera dal Senato divenendo legge. Introduce nuove sanzioni volte a ridurre i rischi di incidenti e, allo stesso tempo, favorire comportamenti responsabili alla guida. Il provvedimento si articola in due sezioni:

modifiche al Codice della Strada (Titoli I, III e IV) e alla regolamentazione della micromobilità;

al Codice della Strada (Titoli I, III e IV) e alla regolamentazione della micromobilità; delega al Governo per la revisione del sistema normativo in materia di motorizzazione e circolazione stradale (per alcune materie tecniche, eventuali perfezionamenti potranno essere apportati dall’esecutivo).

Multe stradali verso l'aumento nel 2025 8 Novembre 2024 Previsto un inasprimento delle multe stradali per guida in stato di ebbrezza, facendo scattare il ritiro della patente e l’obbligo di installare in auto il dispositivo alcolock per i recidivi, al fine di impedire l’accensione del motore rilevando un tasso alcolemico sopra lo zero.

Gli accertamenti per chi guida sotto l’effetto di droghe saranno più semplici, mentre chi userà il telefono alla guida sarà soggetto a multe fino a 1.400 euro, con la sospensione della patente che va da 15 giorni a 90 nei casi più gravi.

Previste anche norme più specifiche: ad esempio, la macchina familiare potrà essere usata dai neopatentati, sempre che non superi i 75kW/t.

Autovelox: nuove regole sulle multe stradali 29 Maggio 2024 Le pene si inaspriscono anche per chi occupa i posti riservati ai disabili e per chi supera i limiti di velocità consentiti nei centri urbani, così come per coloro che abbandonano gli animali su strada causando incidenti (reclusione da 2 a 7 anni).

introdotte nuove norme anche per le multe da autovelox e prescrizioni affinché tutti gli strumenti di controllo da remoto vengano omologati.

Per quanto riguarda i monopattini, infine, il nuovo Codice della strada prevede che debbano essere identificabili attraverso un contrassegno, avere obbligatoriamente l’assicurazione ed essere guidati con il casco. Non si potrà andare contromano, percorrere strade a scorrimento veloce ed i monopattini in sharing non potranno circolare in aree extraurbane. Per le biciclette, infine, distanza minima di 1,5 mentri e incenivi ai Comuni che installeranno guardrail salvamotociclisti.