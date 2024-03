Invalidità al 75%: elenco agevolazioni spettanti

Panoramica sulle agevolazioni previste per le persone con invalidità civile al 75%, dall’assegno di invalidità fino alla concessione del contrassegno auto.

Per le persone con invalidità civile sono riconosciute diverse agevolazioni, forme di sostegno previste per colmare le limitazioni che riguardano la capacità lavorativa ma anche l’autonomia personale.

In presenza di un grado di invalidità al 75% riconosciuta, infatti, ai soggetti interessati sono riconosciuti alcuni diritti che rendono possibile l’accesso a specifiche agevolazioni: dall’assegno di invalidità fino all’esenzione del ticket sanitario e alla concessione del contrassegno per gli invalidi.

Elenco prestazioni per invalidi al 75%

Qui di seguito una panoramica delle prestazioni spettanti con i relativi requisiti di accesso:

Come ottenere il riconoscimento dell’invalidità

Domanda di Invalidità civile: guida alla procedura INPS 10 Novembre 2023 L’invalidità civile attesta la perdita, anche temporanea, della capacità lavorativa e delle normali funzioni quotidiane a causa di menomazioni o deficit. Può ad esempio verificarsi a causa di un infortunio.

Per vedersi riconosciuta una invalidità civile (se al 75% darà diritto alle agevolazioni sopra elencate, ma anche se di grado inferiore comporta dei benefici di legge) ci si può attivare in autonomia facendo domanda all’INPS (a questo link) oppure rivolgersi ai patronati, sia per le prime visite sia per le revisioni.

Per ottenere l’accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, è prima necessario recarsi dal dottore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo (con validità di 90 giorni), redatto in base alla patologia invalidante e alla relativa diagnosi.

Il medico compila il certificato online e lo inoltra all’INPS, stampando la ricevuta completa di numero di protocollo consegnata all’interessato insieme a una copia del certificato originale, da esibire al momento della visita. L’accertamento sanitario viene infatti eseguito da una Commissione medico-legale presso le ASL con medico INPS o presso i centri medico-legali dell’INPS convenzionati.