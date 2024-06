Vulnerabili: come rientrare nel Mercato Tutelato della Luce entro giugno

Elettricità: le istruzioni ARERA per rientrare nella Maggior Tutela entro il 30 giugno: focus sui clienti Vulnerabili nel Mercato Libero.

Prima della scadenza del 1° luglio, anche i clienti vulnerabili che hanno un contratto attivo nel mercato libero dell’energia elettrica possono chiedere di rientrare nella Maggior Tutela.

L’Autorità ARERA, con il TIV (Testo Integrato Vendita allegato alla delibera 208/2022/R/eel), ha previsto all’articolo 4, comma 5 che ciascun cliente avente diritto alla Maggior Tutela può richiedere all’esercente l’attivazione del servizio.

Istruzioni per il rientro dei vulnerabili nella maggior tutela luce

cliente vulnerabile sul libero mercato e vuoi accedere al servizio di maggior tutela (che per i clienti vulnerabili proseguirà anche oltre il 1° luglio 2024), devi presentare richiesta all’esercente il servizio di maggior tutela della tua zona, che puoi individuare Se sei une vuoi accedere al servizio di maggior tutela (che per i clienti vulnerabili proseguirà anche oltre il 1° luglio 2024), devi presentareil servizio didella tua zona, che puoi individuare qui Se non sei già identificato come cliente vulnerabile (cioè la tua condizione di vulnerabilità non deriva dall’età) devi anche inviare all’esercente il servizio di maggior tutela della tua zona il modulo di autocertificazione.

Sono queste le istruzioni fornite sul portale ARERA per i clienti domestici che si trovano nel mercato libero e che vogliono tornare in quello tutelato prima della fatidica scadenza del 1° luglio 2024, che segna il passaggio dalla Maggior Tutela al Mercato Libero per la generalità degli utenti domestici, con regole particolari per quelli vulnerabili.

Come trovare il fornitore del servizio tutelato

Per i clienti che non conoscono il nome della compagnia che offre il servizio di Maggior Tutela nella propria zona esiste un motore di ricerca ul sito ARERA che consente di trovare il fornitore e le istruzioni per il rientro dal mercato libero al tutelato.

Si possono anche richiedere informazioni anche telefonicamente al numero verde gratuito 800 166 654.