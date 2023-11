Manovra 2024, emendamenti al voto dopo il 21 novembre

Calendario Manovra 2024: voto emendamenti dal 21 novembre, testo in aula entro il 7 dicembre: come procede la sessione di bilancio.

Sarà un passaggio veloce quello della Camera, dopo il via libera del Senato atteso a breve: la Manovra 2024 è ora in commissione Bilancio a Palazzo Madama e, in base al calendario dei lavori, è attesa in aula tra il 4 e il 7 dicembre.

Per approvare entro la pausa natalizia restano due settimane di discussione alla Camera. Una finestra stretta ma sufficiente per eventuali ritocchi: non sarebbe la prima volta che il sì definitivo arrivasse a fine dicembre.

Ma vediamo l’iter previsto.

A che punto è la Manovra 2024

Manovra 2024, le imprese chiedono misure per la crescita 14 Novembre 2023 Il disegno di Legge di Bilancio 2024 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre ed è approdato in prima lettura al Senato a inizio novembre. Le commissioni che hanno esaminato il testo in sede consultiva hanno già consegnato alla commissione Bilancio le proprie osservazioni e si sono anche concluse le audizioni preliminari, terminate il 14 novembre con le osservazioni del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Sono stati sentiti i sindacati, le imprese, le rappresentanze di banche e assicurazioni, diverse associazioni professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, medici e infermieri, dirigenti), enti del terzo settore ed istituzionali (Conferenza delle Regioni, Banca d’Italia, Corte dei Conti, Istat, Cnel, Upb).

Emendamenti dal 21 novembre

Manovra 2024: sindacati critici, bocciatura sulle pensioni 13 Novembre 2023 Entro il 21 novembre vanno presentati gli emendamenti in commissione Bilancio e successivamente inizieranno le votazioni. Questa è una fase cruciale, in cui vengono approvate le prime modifiche.

Ricordiamo che quest’anno c’è una sorta di accordo di maggioranza a non presentare correttivi, per cui le proposte dovrebbero arrivare solo dall’opposizione o dal Governo.

Approvazione in aula a dicembre

Il testo approvato dalla Commissione dovrà poi andare in assemblea, dove è atteso entro il 7 dicembre. Significa che entro questa data si prevede il via libera definitivo del Senato.

Il ddl di Bilancio a questo punto passerà alla Camera, dove a sua volta prima verrà esaminato dalla commissione Bilancio e successivamente andrà approvato dall’Aula. In base alle tempistiche sopra riportate, la Camera avrà sostanzialmente due settimane di tempo per esaminare la manovra 2024. In caso di modifiche il testo dovrebbe poi tornare al Senato per l’approvazione definitiva, che però deve avvenire entro la fine dell’anno affinché la Manovra economica possa entrare in vigore il 1° gennaio 2024.

I lavori alla Camera dovranno procedere con maggior velocità rispetto a quelli in Senato anche se, non essendoci nuove audizioni, ci sarebbero i tempi tecnici per inserire eventuali modifiche anche a Montecitorio.

Tutto dipende se saranno rispettati i tempi dell’attuale calendario e quali strategie adotteranno le opposizioni, a partire dai termini di presentazione degli emendamenti: un numero elevato comporterebbe l’allungamento delle tempistiche.