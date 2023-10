Superbonus, obbligo di aggiornamento rendita in Catasto

Superbonus, avvisi bonari dal Fisco ai beneficiari del credito edilizio per verificare l'adeguamento della rendita catastale della casa a lavori eseguiti.

La bozza delle Legge di Bilancio 2024 contiene una nuova stretta per coloro che hanno beneficiato del Superbonus 110%, destinatari di lettere di compliance da parte del Fisco in caso di irregolarità con invito ad aggiornare la rendita catastale.

Si tratta di un’anticipazione di stampa, che potrà essere confermata o meno tra oggi e domani, non appena la Legge di Bilancio approderà in Senato pe l’avvio del suo iter parlamentare di approvazione.

Superbonus in Manovra 2024

Tasse sulla vendita della casa dopo il Superbonus 27 Ottobre 2023 Si tratta di una delle tante novità nascoste nella Manovra 2024, che in ambito edilizio – invece di prevedere le auspicate deroghe per gli Esodati del Superbonus – ha invece previsto una serie di ulteriori imposizioni, come adesso la tassazione della plusvalenza dopo una compravendita immobiliare entro i dieci anni dai lavori agevolati.

In questo caso, nell’ambito delle misure in materia di variazione dello stato dei beni, si interviene per verificare che in Catasto sia stata registrata la modifica della rendita in seguito alla realizzazione dei lavori rientranti in quelli di cui all’articolo 119 del dl 34/20 (efficientamento energetico, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).

Controlli fiscali su immobili con Superbonus

Superbonus 2024: aliquote e regole di cessione credito 20 Ottobre 2023 Sarà l’Agenzia delle Entrate a stilare le liste dei destinatari dei richiami relativamente all’adeguamento della rendita catastale, successiva al beneficio delle detrazioni del Superbonus.

Le lettere di compliance saranno finalizzate a verificare che ci sia coerenza tra lo stato degli immobili e le risultanze catastali, relativamente agli edifici e fabbricati che hanno beneficiato dell’aliquota al 110% per ottenere le agevolazioni.

I controlli del Fisco si baseranno su liste selettive di contribuenti che hanno beneficiato del Superbonus, per accertare che «se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione in riferimento alla variazione catastale»

Si tratterà di avvisi bonari, tuttavia saranno previste anche sanzioni per i contribuenti che non verseranno quanto dovuto per aggiornare in Catasto la corrispondenza dell’immobile prima e dopo gli interventi edilizi. Addirittura, potrebbe scattare un aggiornamento automatico della rendita da parte dl Fisco, in questo caso non esattamente “amico”.