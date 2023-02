Nuovo Brevetto Europeo a effetto Unitario: cosa cambia da giugno

Dal 1° giugno 2023 saranno operativi il Tribunale Unificato dei brevetti e il nuovo Brevetto Unitario Europeo: tutele uniformi e livello europeo.

Saranno operativi dal 1° giugno 2023 il Tribunale Unificato dei brevetti e il nuovo Brevetto Unitario Europeo, una novità che arriva con l’obiettivo di garantire una tutela uniforme alle invenzioni in territorio europeo e che rappresenta un cambiamento importante nel campo della proprietà intellettuale.

Il nuovo Brevetto Europeo, infatti, permetterà di ottenere una protezione brevettuale uniforme attraverso un’unica procedura centralizzata, tutela estesa in tutti gli Stati della UE che hanno aderito al nuovo sistema. Non sarà più necessario, quindi, ottenere la convalida in ogni singolo Paese.

Allo stesso tempo si prevede un aumento della cooperazione tra gli Stati membri della UE nel settore dei brevetti, rendendo più agevole e meno oneroso l’accesso al sistema di tutela brevettuale.

Con il nuovo Tribunale Unificato dei brevetti non mancheranno i vantaggi per il mondo imprenditoriale, al fine di rispondere in modo efficace alle esigenze di internazionalizzazione. Sarà il Tribunale, inoltre, ad avere competenza esclusiva in tema di validità ed eventuale contraffazione dei nuovi brevetti, mentre le sue decisioni avranno efficacia in tutti gli Stati aderenti.