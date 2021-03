Vaccino Covid, ecco come prenotarsi in ogni Regione

Come vaccinarsi contro il Covid nelle diverse Regioni d'Italia: modalità di prenotazione o chiamata per anziani, personale scolastico e forze dell'ordine.

La campagna vaccinale anti Covid prosegue in tutte le Regioni sia per gli anziani e operatori sanitaria sia il personale della scuola e delle forze armate, a diverse velocità. Per quanto riguarda gli ultra80enni, operatività in tutta Italia sia sul fronte delle prenotazioni sia su quello delle somministrazioni. Sardegna e Basilicata, che erano i due fanalini di coda, hanno avviato il piano nei giorni scorsi. Per quanto riguarda il personale della scuola, la situazione è maggiormente diversificata, ma anche in questo caso tutte le Regioni hanno già comunicato come si prenota il vaccino. Quindi, in questo caso, ci sono date certe per la campagna, ma non tutti sono partiti nella pratica. Vediamo i dati generali e quelli regione per regione.

Aggiornamento campagna vaccinale

Vaccino Covid: documenti, preparazione e controindicazioni 18 Febbraio 2021 Sono 1,4 milioni le persone che hanno già ricevuto entrambe le dosi del vaccino, mentre il totale delle somministrazioni è pari a 4,4 milioni. Ci sono quindi circa 1,6 milioni di persone che hanno ricevuto al prima dose e sono in attesa della seconda inoculazione.

Qui è utile fare una precisazione: è aperto il dibattito sulla cosiddetta dose unica, ma per il momento si tratta solo di ipotesi allo studio. La campagna vaccinale procede in base alle regole originariamente fissate, quindi per tutti i vaccini attualmente in distribuzione (Pfizer, Moderna, Astrazeneca), si procede con due dosi. I dati per categoria: le dosi somministrate, come detto, 4,4 milioni, sono così distribuite: 2,3 milioni agli operatori sanitari, 748mila a personale ospedaliero non sanitario, 400mila nelle residenze per anziani, 670mila agli over 80, 69mila al personale delle forze armate 185mila al personale scolastico.

Vediamo ora come si prenotano i vaccini e come procede la campagna nelle singole Regioni.

Prenotazione vaccino Covid in Abruzzo

Sono in fase di somministrazione le vaccinazioni agli ultra80enni, che però al momento non possono più prenotarsi. La piattaforma online, che consentiva appunto di manifestare la volontà di vaccinarsi, non è più disponibile per questa categoria di persone. Sono invece aperte le piattaforme per il personale della scuola. Dalla page del portale della Regioni si accede alla pagina dedicata all’emergenza Covid, e da qui al sistema di prenotazioni per la campagna vaccinale. Ci sono procedure differenziate per personale docente e non docente di scuole e università, personale dei centri di formazione accreditati, personale asili nido, operatori sanitari e ospiti Rsa non ancora vaccinati nel corso della prima fase. In base ai dati del portale nazionale sulla campagna vaccinale, al 2 marzo l’Abruzzo ha vaccinato in tutto 86mila 782 persone, inoculando il 66,8% delle dosi di vaccino consegnate. Gli over 80 vaccinati sono 15mila 856, il personale scolastico 5mila 341.

Prenotazione vaccino Covid in Basilicata

Prosegue la vaccinazione degli ultra80enni, che non devono prenotarsi, ma vengono chiamati direttamente dalla Asl di appartenenza, oppure devono consultare il calendario pubblicato sul portale della Asl di Potenza. Stessa procedura per il personale della scuola (niente prenotazioni). In base ai dati, sono state vaccinate 44mila 063 persone, il 70,8% delle dosi consegnate. Gli over 80 vaccinati sono 15mila 385.

Prenotazione vaccino Covid in Calabria

Anche qui niente prenotazioni, le persone vengono chiamate direttamente dal personale sanitario. In tutto sono state vaccinati 63mila persone, di cui 10mila 354 ultra80enni. Percentuale sui vaccini consegnati, 53,4%. Sito di riferimento per le informazioni, il portale della Regione.

Prenotazione vaccino Covid in Campania

Ci si prenota su una piattaforma regionale, che è uguale per tutte le categorie di aventi diritto. Si accede dalla home page del portale della Regione, cliccando sul pulsante Campagna vaccini presente sulla barra in alto. In ogni caso, c’è anche un portale regionale dedicato al Coronavirus, dal quale si accede anche alla piattaforma per la prenotazione dei vaccini. Sono partite sia le vaccinazione degli over 80 sia quelle del personale scolastico. I dati: vaccinati 404mila persone, di cui 74mila over 80 e 44mila lavoratori della scuola. Indice di vaccinazione rispetto al totale delle dosi consegnate: 75,6%. Sul portale della Regione dedicato alla campagna vaccinale, si possono consultare i dati costantemente aggiornati anche relativi all’andamento nelle diverse province, alle persone che hanno ricevuto una o due dosi, al numero di inoculazione giornaliere che vengono effettuate.

Prenotazione vaccino Covid in Emilia-Romagna

Si vaccinano gli over 80, il personale scolastico e le persone con disabilità. Ci sono specifiche piattaforme online per prenotarsi. Nel dettaglio, gli over 80 possono prenotare online, oppure telefonicamente, o ancora presso i Cup 8centri unificati di prenotazione). Il personale scolastico, invece, non deve prenotare online, ma rivolgersi direttamente il proprio medico di base 8le prenotazioni sono aperte dallo scorso 22 febbraio). Infine, sempre dal 22 febbraio, le Asl stanno vaccinando le persone con disabilità 8che non devono prenotarsi). Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale sono facilmente reperibili consultando il portale della Regione. Sul home page c’è in evidenza il link per il portale dedicato alla campagna vaccinale. E qui ci sono tutte le informazioni per le diverse categorie, e le scadenze del piano. I dati sulla campagna: 392mila 450 vaccini effettuati, il 70,2% di quelli consegnati, 81mila vaccini agli over 80.

Prenotazione vaccino Covid in Friuli Venezia Giulia

Sono in corso le somministrazioni a over 80, personale della scuola, personale delle forze armate. Le prenotazioni per gli ultra80enni sono aperte dallo scorso 10 febbraio, presso CUP delle Aziende Sanitarie, farmacie, call center (numero unico 0434 223522). Fra il 17 e il 18 febbraio è partita la campagna per forze di polizia e personale scolastico. Le modalità cambiano a seconda delle diverse tipologie di persone. Per il personale scolastico, le modalità di prenotazioni sono analoghe a quelle previste per gli over 80. Per le forze di polizia, in alcuni casi bisogna prenotarsi (ad esempio, vigili urbani), in altre invece procede direttamente al struttura di appartenenza in base a liste predefinite (polizia, esercito). I numeri della campagna: 55mila 620 vaccini (73,6%), 21mila 021 agli over 80, 6mila 557 al personale scolastico, 2mila 316 alle forze armate.

Prenotazione vaccino Covid in Lazio

Sono in corso le vaccinazione a over 80, personale scolastico, forze dell’ordine. Nel dettaglio, gli over 80 e il personale scolastico possono prenotarsi online, sull’apposta piattaforma, che consente anche di scegliere il punto vaccinale e fornisce subito la data per entrambe le dosi. Sul portale Salute Lazio ci sono indicazioni per tutte le categorie. Da venerdì 5 marzo, iniziano le prenotazioni per vaccinare gli ultra70enni (scaglionate per età, si inizia con i nati nel 1942 e 1943). Da lunedì 8 marzo, prenotazioni anche per la fascia di età 64-65 anni (nati nel 1956 e 1957). Dati sulla vaccinazione: 437mila 227 somministrazioni, il 69,3%, di cui 106mila 510 agli over 80, 20mila 840 al personale scolastico, 17mila 269 alle forze armate.

Prenotazione vaccino Covid in Liguria

E’ in corso la vaccinazione degli over 80, dal 9 marzo partono le prenotazioni per il personale scolastico, e stanno partendo le vaccinazioni per le forze dell’ordine (che non richiedono prenotazione). La prenotazione per gli ultra80enni avviene attraverso un portale online, che fornisce subito data e luogo dell’appuntamento, oppure attraverso il numero verde 800.93.88.18, gli sportelli CUP delle ASL, farmacie. IL personale della scuola, invece, dal prossimo 9 marzo dovrà prenotarsi chiamando direttamente il proprio medico di base. Il vaccino per le forze dell’ordine, come detto, viene invece somministrato direttamente dalle strutture di appartenenze. I dati: numero somministrazioni, 119mila 020, 58,7%, di cui 21mila 948 agli ultra80enni.

Prenotazione vaccino Covid in Lombardia

E’ in corso la vaccinazione degli over 80, sta per partire la somministrazione nelle università e, a seguire, nelle scuole, nelle zone arancioni rafforzate si vaccinano anche gli ultra 60enni. Nel dettaglio, sul portale della Regione si possono prenotare, con apposita procedura telematica, gli ultra80enni, ai quali successivamente vengono comunicati direttamente dalla ASL data e ora dell’appuntamento. Per aver supporto nell’inserimento dei dati, è possibile rivolgersi a farmacie, oppure medici di base. Negli ultimi giorni si sta rafforzando la rete dei punti vaccinali, con l’ingresso delle strutture private, che dovrebbe velocizzare la fase di vaccinazione degli over 80. Dal 26 febbraio, possono aderire alla campagna vaccinale, con le stesse modalità di prenotazione previste per gli over 80, anche i cittadini di età superiore ai 60 anni residenti nei seguenti Comuni della zona arancione “rafforzata”: otto Comuni della provincia di Brescia (Capriolo, Iseo, Palazzolo sull’Oglio, Paratico, Pontoglio, Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio), e Soncino in provincia di Cremona. Per quanto riguarda la scuola, stanno partendo i vaccini nelle università (non bisogna prenotarsi, procede direttamente la struttura di appartenenza). Si attendono nei prossimi giorni le indicazioni per il vaccino nelle altre scuole. I dati sulla campagna: 686mila 782 vaccini effettuati (63,7%), di cui 21mila 948 over 80.

Prenotazione vaccino Covid in Marche

Sono in corso le vaccinazioni degli over 80, sono aperte le prenotazioni per il personale scolastico, per il quale sta iniziando la fase operativa di somministrazione. Le prenotazioni avvengono, in tutti i casi, attraverso il portale di Poste Italiane, oppure rivolgendosi al numero verde 800.009966. Sono invece diverse le modalità per il personale delle università, gli atenei procedono autonomamente con tutte le operazioni. Si attende, probabilmente in tempi relativamente brevi, l’avvio delle prenotazioni per gli educatori delle scuole comunali. I dati sui vaccini: 104mila 520 somministrazioni (66,6%), di cui 24mila 953 agli over 80.

Prenotazione vaccino Covid in Molise

Sono in corso le vaccinazione degli over 80enni, sono aperte le prenotazioni di personale scolastico e forze dell’ordine. Le prenotazioni avvengono attraverso specifico portale, online sono pubblicate le indicazioni differenziate per le diverse fasce di aventi diritto. Per gli ultra80enni, oltre all’adesioni online, c’è un call center sanitario (800329500 da telefono fisso, 0865.72424 da cellulare). Per il personale scolastico, le adesioni sono partite dal 27 febbraio per la fascia di età fra i 18 e i 55 anni e dal primo marzo per chi ha fra 56 e 65 anni. Numeri della campagna vaccinale: 22mila 959 dosi somministrate, 64,8%, di cui 4mila 247 agli over 80.

Prenotazione vaccino Covid in Piemonte

Sono in corso le vaccinazione degli over 80 e del personale scolastico, è stata annunciata la partenza il 16 marzo per le persone con disabilità. La prenotazione avviene in modo differenziato per le diverse categorie. Gli ultra80enni devono segnalare la volontà di vaccinarsi al proprio medico di famiglie, che poi avvia la procedura (l’assistito viene contattato dalla ASL per l’appuntamento). Il personale scolastico e universitario deve invece prenotarsi su piattaforma telematica regionale, e ricevono poi l’appuntamento. Sul sito dedicato alla campagna vaccinale ci sono tutte le indicazioni precise. I numeri: 398mila 601 vaccinazioni, il 74,8%, di cui 48mila 474 agli over 80 e 19mila 866 al personale scolastico.

Prenotazione vaccino Covid in Puglia

Sono in corso le vaccinazioni a over 80, personale scolastico e forze armate. Per gli over 80, la prenotazione avviene online tramite il portale Pugliasalute che prevede l’inserimento dei dati direttamente alla Asl di appartenenza (ci sono le istruzioni online), oppure nelle farmacie abilitate o tramite i CUP (online, c’è l’elenco con i numeri e tutti i riferimenti). Per il personale scolastico, la campagna è invece gestita direttamente dagli istituti di apparenza, che hanno provveduto a raccogliere le adesioni e a far partire le somministrazioni. Anche le forze armate gestiscono direttamente la campagna. Sul portale della Regione c’è uno speciale Coronavirus che contiene tutte le indicazioni precise, le informazioni sono pubblicate anche sul sito di Pugliasalute. I numeri della campagna: 269mila 135 somministrazioni, il 69,3%, di cui 37mila 876 agli over 80, 22mila 447 al personale scolastico, 3mila 460 alle forze armate.

Prenotazione vaccino Covid in Sardegna

E’ stata avviata la campagna di vaccinazione degli over 80. Agli aventi diritto arriva un sms con l’invito a registrarsi sulla piattaforma regionale per la prenotazione. Le procedure sono partite all’inizio di marzo. Nella prima metà di marzo dovrebbero partire anche i vaccini nelle università, gestiti direttamente dagli atenei. Stanno procedendo anche le vaccinazioni delle forze dell’ordine (non bisogna prenotarsi). Molto in sintesi, la Sardegna è stata l’ultima regione a partire con la vaccinazione degli ultra80enni e delle altre categorie successive alla fase dedicata a operatori sanitari e Rsa. C’è anche da dire che è anche l’unica Regione italiana in zona bianca, quindi con un rischio contagio molto basso. I numeri sulla campagna: 89mila 842 vaccini, il 54,3% delle dosi consegnate, di cui 3mila 222 agli over 80enni e 1.628 alle forze armate.

Prenotazione vaccino Covid in Sicilia

Sono in corso le vaccinazione agli over 80, sono aperte le prenotazioni per il personale scolastico, è partita la campagna per le forze armate e le persone con disabilità grave. Nei primi due casi (over 80 e personale scolastico), le prenotazioni avvengono attraverso il portale di Poste Italiane. I disabili, invece, non devono prenotare, vengono contattati direttamente dalle aziende sanitarie. La campagna per polizia e forze armate è gestita direttamente dalle strutture di appartenenza. I numeri della campagna: 347mila 478 somministrazione, il 66%, di cui 37mila 426 agli over 80, 16mila 950 alle forze armate, 13mila 267 alle scuole.

Prenotazione vaccino Covid in Toscana

Sono in corso le vaccinazione per over 80, personale scolastico e forze dell’ordine. Gli anziani con oltre 80 anni non devono prenotarsi, vengono contattati direttamente dal proprio medico curante per fare la vaccinazione. Il personale scolastico e delle forze dell’ordine, invece, deve effettuare la prenotazione sul portale predisposto dalla Regione per il vaccino Covid. Sul sito ci sono tutte le indicazioni per le diverse categorie di aventi diritto, con le procedure. e l’indicazioni relative alle dosi disponibili. I numeri della vaccinazione in Toscana: 303mila 087 inoculazioni, il 73,6%, di cui 10mila 021 agli over 80, 27.551 al personale scolastico, 10mila 264 alle forze armate.

Prenotazione vaccino Covid in Trentino Alto Adige

Sono partite in entrambe le provincia autonome di Trento e Bolzano sia la vaccinazione degli over 80 sia quella del personale scolastico. Per la provincia di Trento, si prenota online, sul portale ci sono indicazioni differenziate per gli over 80 e il personale scolastico. E’ possibile gestire la propria prenotazione anche dopo averla effettuata, consultando i dati, spostando la data, oppure cancellandola. Nella provincia di Bolzano, invece, gli over 80 si prenotano contattando i numeri del proprio comprensorio sanitario di appartenenza (sul portale della Provincia autonoma ci sono tutti i numeri da contattare), mentre per il personale scolastico c’è un portale per la prenotazione online. Per tutti, c’è un numero per l’assistenza alla prenotazione vaccino (Numero Covid 0471 100 999). Numeri della campagna vaccinale: Trento: 43mila 924 dosi consegnate, 71%, di cui 12mila 320 agli over 80; Bolzano: 59mila 527 somministrazioni, 82,8%, di cui 17mila 276 agli over 80, 6mila 699 al personale scolastico.

Prenotazione vaccino Covid in Umbria

E’ in corso la vaccinazione di over 80, personale scolastico e forze dell’ordine. Gli over 80 e il personale della scuola devono prenotarsi, attraverso il portale online della Regione dedicato alla vaccinazione Covid, le farmacie. Il personale delle forze dell’ordine, invece, viene contattato direttamente dalla struttura di appartenenza 8quindi, non deve effettuare prenotazione). Numeri sulla campagna vaccinale: 48mila 095 vaccini, il 55,3%, di cui 8mila 750 al personale scolastico, e 1.577 alle forze dell’ordine.

Prenotazione vaccino Covid in Valle d’Aosta

Non bisogna prenotarsi, è la Asl di appartenenza a contattare direttamente l’assistito (tramite l’indirizzo fornito con il fascicolo sanitario elettronico, per chi si è iscritto, oppure via sms op con altre modalità). Dopo aver ricevuto il messaggio dalla Asl, bisogna confermare la prenotazione, utilizzando la procedura online del portale vaccino anti covid. Online ci sono in ogni caso le istruzioni dettagliate. E’ a disposizione un numero verde per le info 0165-546222.I numeri: 13mila 036 vaccinazione, l’86,1%, di cui 2mila 388 agli over 80, 534 alle forze armate, 521 al personale scolastico.

Prenotazione vaccino Covid in Veneto

Sono partite le vaccinazione per over 80, soggetti estremamente vulnerabili, personale scolastico, forze armate. In tutti i casi, è la Regione a contattare l’assistito per comunicare fata e info sulla vaccinazione. Sul portale della Regione c’è una sezione dedicata alla campagna vaccinale, con le date, le procedure per le diverse tipologie di utenti,gli aggiornamenti sulle diverse fasi. I numeri sulla campagna: 345mila 641 dosi somministrate, il 63,6%, di cui 53mila 659 agli over 80 e 14mila 479 al personale scolastico.