I permessi della Legge 104 non incidono sullo stipendio e sui mesi lavorati ai fini del calcolo tredicesima e delle ferie: tutti i riferimenti di legge.

I permessi della Legge 104 non incidono sulle spettanze piene ai fini della tredicesima e vanno computati pienamente anche ai fini delle ferie, nel rispetto dei principi di cui al comma 4 dell’articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

Vediamo in dettaglio cosa dice la legge a riguardo.

Permessi Legge 104: busta paga senza tagli

Retribuzione permessi Legge 104: come si calcola? 29 Marzo 2024 Al dipendente che fruisce di agevolazioni Legge 104 il datore di lavoro non può trattenere dalla tredicesima mensilità la quota parte relativa alle giornate di assenza per la fruizione dei permessi, come invece accade per i congedi parentali o per malattia del figlio.

L’orientamento della Cassazione sulla materia (sentenza n. 15435/2014) è quello di applicare l’interpretazione della disposizione più idonea ad evitare che l’incidenza sull’importo della retribuzione possa aggravare la situazione economica dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l’utilizzo dei permessi.

Chi ha la 104 ha diritto alla tredicesima piena?

Chi usufruisce dei permessi lavorativi retribuiti della Legge 104 ha diritto alla tredicesima mensilità senza riduzioni l’importo, che si calcola sui mesi effettivamente lavorati (servono almeno 16 giorni per un mese).

I permessi 104 per assistere coniuge, figli o familiari con disabilità grave non incidono sul computo dei mesi lavorati e dunque neppure della tredicesima.

Chi ha la 104 ha diritto alla quattordicesima?

La quattordicesima scatta solo per i contratti che la prevedono, a prescindere dal diritto o meno alle agevolazioni della Legge 104. Gli emolumenti della quattordicesima mensilità spettano in misura piena anche se il lavoratore fruisce dei permessi.

L’unica eccezione è legata alla fruizione dei permessi se cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio.

Qual è la normativa di riferimento

Sull’impatto dei permessi da 104 con sulla tredicesima di stipendio e pensione, i riferimenti di legge principali sono: