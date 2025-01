Dichiarazione dei Redditi 2025: scadenze Modello 730, Redditi e CU

Un calendario 2025 ricco di appuntamenti fiscali per i contribuenti italiani, tra nuove regole per la Certificazione Unica, il Modello 730 e quello Redditi.

La stagione dichiarativa 2025 è alle porte e porta con sé importanti novità per i contribuenti italiani, tra cui nuove scadenze e modalità di invio per la Certificazione Unica (CU) e i modelli 730 e Redditi.

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e i recenti aggiornamenti normativi hanno infatti introdotto una serie di semplificazioni, accorpamenti e modifiche in tema di adempimenti e termini di legge.

Vediamo in dettaglio quelli principali in relazione alla dichiarazione dei redditi.

Certificazione Unica 2025: nuove scadenze e obblighi

CU 2025: online i modelli definitivi 16 Gennaio 2025 Il primo appuntamento cruciale è fissato per marzo 2025, quando i sostituti d’imposta dovranno trasmettere le CU (Certificazione Unica) all’Agenzia delle Entrate. Per i lavoratori dipendenti e pensionati la scadenza è il 17 marzo in via sintetica (il termine ordinario del 16 marzo quest’anno cade di domenica), analogamente all’invio del modello analitico da inviare all’Amministrazione finanziaria.

Per le certificazioni che riportano esclusivamente redditi da prestazioni di lavoro autonomo (rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale), l’invio all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31 marzo. Resta valida la scadenza del 31 ottobre per le CU non rilevanti per la dichiarazione precompilata.

Modello 730: le novità 2025

Le novità del 730/2025 su IRPEF e detrazioni 15 Gennaio 2025 La dichiarazione precompilata del modello 730 sarà accessibile dal 30 aprile 2025 tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Per apportare modifiche o procedere all’invio, sarà necessario attendere fino a metà maggio, con scadenza ultima fissata al 30 settembre 2025.

Tra le novità di quest’anno, spicca l’inclusione di elementi legati alla revisione dell’IRPEF, ora articolata su tre aliquote (23%, 35%, 43%), e nuove detrazioni per i redditi da lavoro dipendente. Inoltre, la dichiarazione diventa il momento per richiedere il Bonus Natale, qualora non già erogato in busta paga.

Bonus edilizi e altri incentivi

La Legge di Bilancio 2025 porta ulteriori aggiornamenti sui bonus fiscali, che trovano spazio nei modelli dichiarativi.

Superbonus : detrazione al 70% per le spese sostenute nel 2024, obbligatoriamente ripartita in dieci anni.

: detrazione al 70% per le spese sostenute nel 2024, obbligatoriamente ripartita in dieci anni. Bonus mobili ed elettrodomestici : limite di spesa ridotto a 5.000 euro.

: limite di spesa ridotto a 5.000 euro. Bonus barriere architettoniche e Sismabonus: agevolazioni per spese 2024, anche in questo caso con ripartizione decennale.

Modello Redditi 2025: scadenze e adempimenti

La scadenza ultima per l’invio del modello Redditi resta fissata al 31 ottobre 2025, con una finestra di invio telematico aperta dal 15 aprile. Per chi opta per la modalità cartacea, il termine è il 30 giugno, con presentazione agli uffici postali.

Il 2025 segna anche un cambio significativo per le Partite IVA: l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB), prevista per i periodi d’imposta 2025-2026, deve essere comunicata entro il 31 luglio, slegandosi dalla dichiarazione Redditi.

Calendario fiscale per le dichiarazioni 2025

15 marzo : rilascio del software ISA per il calcolo degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.

: rilascio del software ISA per il calcolo degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. 17 marzo : scadenza per l’invio delle CU relative a dipendenti e pensionati.

: scadenza per l’invio delle CU relative a dipendenti e pensionati. 31 marzo : termine di invio CU all’AdE delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo.

: termine di invio CU all’AdE delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo. 30 aprile : accesso al modello 730 precompilato.

: accesso al modello 730 precompilato. 31 luglio : termine per l’adesione al concordato preventivo biennale.

: termine per l’adesione al concordato preventivo biennale. 31 ottobre: termine per l’invio del modello Redditi 2025.