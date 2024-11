Fisco: proroga al 10 novembre per i pagamenti con F24

L'Agenzia delle Entrate proroga al 10 novembre i termini di pagamento del 31 ottobre per imposte e tasse con F24 telematico, per un disservizio tecnico.

L’Agenzia delle Entrate proroga al 10 novembre il termine per inviare i modelli F24 di pagamento di tasse e imposte a favore dell’Erario. Lo slittamento è stato deciso a causa di un problema tecnico, che negli ultimi giorni di ottobre ha comportato lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione “Squadratura contabile sezione erario“.

Il problema tecnico al sistema Sogei sugli F24

Il guasto si è verificato dalle ore 12.48 del 29 ottobre alle ore 9.56 del 30 ottobre e ha riguardato il sistema Sogei di acquisizione dei modelli F24 telematici. I servizi online dell’Agenzia delle Entrate, invece, hanno correttamente funzionato, consentendo anche l’invio regolare delle istanze di adesione del concordato preventivo biennale.

In ogni caso, in considerazione delle anomalie comunicate da Sogei e preso atto del parere favorevole del Garante del Contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento di irregolare funzionamento delle attività di controllo automatico della coerenza rispetto alle specifiche tecniche delle deleghe di pagamento inviate attraverso i propri servizi telematici.

Lo slittamento al 10 novembre

Scadenze fiscali di novembre per cittadini, imprese e professionisti 28 Ottobre 2024 Il problema ha comportato automaticamente la proroga al 10 novembre, in base all’articolo 1 del decreto legge 498/1961, secondo cui vengono rinviati fino al decimo giorno successivo al provvedimento di mancato funzionamento i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli relativi agli adempimenti riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria stessa.