Taglio detrazioni IRPEF 2024: salve le spese mediche

Nel taglio detrazioni IRPEF in dichiarazione dei redditi 2024 per lo scaglione sopra 50mila euro non sono comprese le spese sanitarie: franchigia 260 euro.

La riforma delle aliquote IRPEF è accompagnata dall’introduzione di una franchigia sulle detrazioni fiscali spettanti per l’anno 2024, valida per i titolari di redditi superiori a 50mila euro lordi.

La norma prevede una riduzione fissa pari a 260 euro per le detrazioni al 19% nel Modello 730, per compensare la riduzione delle aliquote IRPEF 2024 (al momento prevista per un solo anno).

Il taglio alle detrazioni 2024 fino a 260 euro, tuttavia, non coinvolgerà le spese sanitarie che continueranno a essere integralmente detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

Taglio detrazioni fiscali 2024: per chi scatta

La novità è prevista dal decreto legislativo di attuazione della Riforma delle aliquote IRPEF 2024 (articolo 2 comma 1 lettera a). Riguarda i contribuenti con reddito lordo superiore a 50mila euro, al netto di prima casa e pertinenze.

Ai fini dell’individuazione della platea degli interessati, infatti, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (se ne deduce la rendita catastale).

Dunque, dai 50mila euro lordi va scorporata la prima casa e le sue pertinenze, che restano escluse dal calcolo del reddito soglia.

Per qusti soggetti, le detrazioni in dichiarazione dei redditi si azzerano se non superano la soglia della franchigia pari a 260 euro. Se le detrazioni spettanti sforano il tetto, si applicano solo per la parte che eccede tale limite.

Secondo l’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) saranno 1,4 milioni i contribuenti che subiranno il taglio, per un importo medio di 168 euro persi. Per il 38% della platea stimana, scatterà la decurtazione integrale fino a 260 euro.

Franchigia detrazioni IRPEF: per quali spese

Come prevede l’articolo 2 del decreto legislativo, la franchigia applicata ai contribuenti che ricadono nello scaglione di reddito superiore ai 50mila euro, sarà valida per:

spese detraibili al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir;

erogazioni liberali a favore di ONLUS, iniziative umanitarie, religiose o laiche;

erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

erogazioni liberali in favore degli Enti del terzo settore;

premi di assicurazione per i rischi legati agli eventi calamitosi.

I bonus edilizi non rientrano nel taglio e restano interamente detraibili.