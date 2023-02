Avvisi Bonari: i codici tributo F24 per pagamenti parziali

Elenco nuovi codici tributo per il versamento parziale con Modello F24 per controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi (avvisi bonari).

L’Agenzia delle Entrate ha fornito tutti i codici tributo per la regolarizzazione parziale tramite Modello F24 delle somme dovute ed emerse a seguito di controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi. Si tratta dei cosiddetti avvisi bonari, per i quali è possibile scorporare le singole voci di debito così da decidere quali pagare subito e quali, eventualmente, rottamare tramite adesione alla definizione agevolata.

Il contribuente che vuole pagare solo una parte dell’importo, infatti non può utilizzare il modello F24 precompilato ma dovrà utilizzare i codici tributo du seguito indicati per le somme da versare.

F24 avvisi bonari: codici tributo per versamenti parziali

Per il pagamento parziale, nel modello F24 i codici istituiti vanno esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice dell’atto e l’anno di riferimento (formato “AAAA”) reperibili all’interno della comunicazione.

Codici tributo

versamenti ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 600/1973 Codice tributo

versamento spontaneo “984f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021 – IMPOSTA 6928 “985f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021 – INTERESSI “986f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021 – SANZIONI “987f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021 – IMPOSTA “988f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021 – INTERESSI 6929 “989f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021- SANZIONI “990f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE – art. 17, c. 2, legge n. 220/2016- IMPOSTA “991f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE – ART. 17, C. 2, LEGGE N. 220/2016 – INTERESSI 6944 “992f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE – ART. 17, C. 2, LEGGE N. 220/2016 – SANZIONI “993f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA – art. 15, legge n. 220/2016 – IMPOSTA “994f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA – art. 15, legge n. 220/2016 – INTERESSI 6945 “995f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA – art. 15, legge n. 220/2016 – SANZIONI “996f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA TEATRI E SPETTACOLI – articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – IMPOSTA “997f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA TEATRI E SPETTACOLI – articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – INTERESSI 6952 “998f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA TEATRI E SPETTACOLI – articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – SANZIONI “999f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA “901G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI 6953 “902G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI “903G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – IMPOSTA “904G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – INTERESSI 6954 “905G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – SANZIONI “906G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta a favore delle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri – art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – IMPOSTA “907G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta a favore delle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri – art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – INTERESSI 6959 “908G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta a favore delle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri – art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – SANZIONI “909G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – IMPOSTA “910G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – INTERESSI 6973 “911G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – SANZIONI “912G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA “913G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI 6974 “914G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI “915G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – IMPOSTA “916G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – INTERESSI 6975 “917G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – SANZIONI “918G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit – art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA “919G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit – art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI 6976 “920G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit – art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI “921G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – IMPOSTA “922G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – INTERESSI 6980 “923G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – SANZIONI “924G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – IMPOSTA “925G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – INTERESSI 6981 “926G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – SANZIONI “927G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – IMPOSTA “928G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – INTERESSI 6988 “929G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – SANZIONI

Tutti i dettagli nella Risoluzione 9/E del 20 febbraio 2023.