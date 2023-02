Detrazione affitto nel 730: tutti i bonus 2023

Cinque bonus affitto nel modello 730/2023 sulla prima casa per altrettante categorie di beneficiari: importi e compilazione dichiarazione dei redditi.

Giovani, studenti fuori sede, persone a basso reddito: sono alcune delle categorie di contribuenti che hanno diritto alla detrazioni dell’affitto nel modello 730/2023 appena pubblicato dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di agevolazioni fiscali applicabili a specifiche categorie di locatari in relazione alla sola abitazione principale.

Vediamo una breve guida al bonus affitto in dichiarazione dei redditi, con le diverse casistiche e le istruzioni.

Cinque bonus affitto nel 730

Sostanzialmente, sono cinque i casi in cui sono previste detrazioni sull’affitto della prima casa. A seconda della diversa tipologia di beneficiari, cambia l’importo della detrazione:

inquilini a basso reddito a canone libero: spetta a redditi complessivi sotto i 30mila 987 41 euro. Nle dettaglio, è pari a 300 euro se il reddito complessivo non supera la soglia di 15mila 493,71 euro e scende a 150 euro per redditi fra 15mila 493,71 e 30mila 987,41 euro; inquilini basso reddito a canone concordato: la detrazione è pari a 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15mila 493,71 euro e 247,90 euro, se il reddito è fra 15mila 493,71 e 30mila 987,41 euro; giovani fino a 31 anni: detrazione di 991,60 euro, oppure (se la cifra è più alta) del 20% del canone annuo, comunque non oltre i 2mila euro. In pratica: se il 20% del canone annuo è superiore alla misura standard di 991,61 euro, l’inquilino potrà portare in detrazione il 20% di canone anziché 991,61 euro, fino comunque a 2mila euro); studenti fuori sede: detrazione del 19% su un importo massimo di 2mila 633 euro; cambio residenza per lavoro: agevolazione pari a 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15mila 493,71 euro o 495,80 euro, se il reddito è compreso tra i 15mila 493,72 e i 30mila 987,41 euro.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni per periodi diversi.

Bonus Affitto nel 730: come si compila il modello

La detrazione per gli studenti fuori sede si inserisce nella sezione del modello 730/2023 dedicata alle detrazioni al 19%, ovvero la prima del quadro E “Spese per le quali spetta una detrazione d’imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90%“.

Il bonus per gli studenti fuori sede si indica nei righi dedicati alle “altre spese“, da E8 a E10. Indicando il codice spesa “18”.

In relazione alle altre quattro detrazioni, il contribuente le indica nel rigo E71 o E72 della “SEZIONE V – Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione”, del modello 730/2023. Utilizzando il codice relativo alla propria fattispecie.

Nel rigo E71 si inseriscono i dati relativi a inquilini che hanno diritto all’agevolazione in base al reddito, per canone libero o concordato e giovani under 31, mentre il rigo E72 è riservato al caso dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.

Nel rigo E71, alla casella Tipologia bisogna indicare i seguenti codici:

canone libero: codice 1;

canine concordato: codice 2;

giovani: codice 3.